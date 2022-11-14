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AH股新聞

14/11/2022 15:17

《深股通》深成指收跌０﹒２４％，中小創新指跌０﹒３６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指今日收跌０﹒２４％，報１１１１３﹒４６點，深證
中小創新指數收跌０﹒３６％，報２３６９﹒４３點。
　　內地近期新冠疫情形勢日趨嚴峻，１１月１０日起連續四天日新增感染者破萬，是４月下旬
以來感染人數最多的情況，防控要求陡然升高。新冠治療相關概念股集體勁揚，廣生堂
（深：３００４３６）升２０％漲停，中藥連花清瘟的生產商以嶺藥業（深：００２６０３）、
眾生藥業（深：００２３１７）升一成漲停。
　　近日廣東省潮州饒平縣一輛特斯拉汽車疑似發生失控，高速狂奔２﹒６公里後，接連撞上兩
輛摩托車和兩輛自行車，造成２死３傷慘劇。特斯拉概念股走低，寧德時代
（深：３００７５０）、天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業（深：００２４６０）、天
賜材料（深：００２７０９）跌近４％。
　　據上海鋼聯１１月１１日發布數據顯示，電池級碳酸鋰現貨續創歷史新高。專家認為，隨著
產業鏈補短板以及供求變化等綜合因素影響，預計明年碳酸鋰價格有望出現大幅回調。鋰礦股回
調，永興材料（深：００２７５６）挫５﹒５％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌５﹒８％，
國軒高科（深：００２０７４）跌２﹒９％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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