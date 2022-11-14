《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指今日收跌０﹒２４％，報１１１１３﹒４６點，深證

中小創新指數收跌０﹒３６％，報２３６９﹒４３點。

內地近期新冠疫情形勢日趨嚴峻，１１月１０日起連續四天日新增感染者破萬，是４月下旬

以來感染人數最多的情況，防控要求陡然升高。新冠治療相關概念股集體勁揚，廣生堂

（深：３００４３６）升２０％漲停，中藥連花清瘟的生產商以嶺藥業（深：００２６０３）、

眾生藥業（深：００２３１７）升一成漲停。

近日廣東省潮州饒平縣一輛特斯拉汽車疑似發生失控，高速狂奔２﹒６公里後，接連撞上兩

輛摩托車和兩輛自行車，造成２死３傷慘劇。特斯拉概念股走低，寧德時代

（深：３００７５０）、天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業（深：００２４６０）、天

賜材料（深：００２７０９）跌近４％。

據上海鋼聯１１月１１日發布數據顯示，電池級碳酸鋰現貨續創歷史新高。專家認為，隨著

產業鏈補短板以及供求變化等綜合因素影響，預計明年碳酸鋰價格有望出現大幅回調。鋰礦股回

調，永興材料（深：００２７５６）挫５﹒５％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌５﹒８％，

國軒高科（深：００２０７４）跌２﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

