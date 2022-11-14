《經濟通通訊社１４日專訊》國務院聯防聯控機制上周五（１１日）發布通知落實加強精準

防疫的二十條措施，其中包括降低入境核酸檢測要求、及取消國際航班熔斷機制。據內媒報道，

中國駐新加坡，加拿大，美國等多國大使館已發布通知稱，調整了赴華人員行前檢測的政策，要

求乘坐赴華航班人員在登機前需在４８小時內進行１次核酸檢測，憑陰性證明即可申請健康碼。

在此之前，入境人員在登機前需要提供４８小時內２次核酸檢測陰性證明。

而隨著國際航班的不斷增加，過去兩年一度動輒上萬元甚至十幾萬元的「天價」回國機票也

開始降價。來自航旅縱橫的最新數據顯示，截至目前，１１月出入境航線平均支付票價（不含稅

）已跌破萬元（人民幣．下同），約為８７８３元，比上月同期下降約１８％。

民航股早盤回吐，華夏航空（深：００２９２８）瀉６﹒６％，南航（滬：６０００２９）

、國航（滬：６０１１１１）挫逾４％，吉祥航空（滬：６０３８８５）、春秋航空

（滬：６０１０２１）大跌超３％，東航（滬：６００１１５）亦軟２﹒３％。

防疫政策調整的同時，內地疫情持續惡化。國家衛健委公布，昨日（１３日）新增本土新冠

陽性再次破萬，其中本土確診１７４７宗，加上１４３２５宗本土無症狀感染者，當日合計新增

本土陽性病例１６０７２宗，較上日的增近一成，創４月２５日以來新高。（ｗｌ）

