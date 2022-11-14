《經濟通通訊社１４日專訊》國務院發布「優化防疫二十條」後，官媒《人民日報》周一發

表評論文章稱，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，強化外防輸入重點領域和薄弱

環節，加強重點地區、重點場所內防反彈工作。不過，全文並未提及「動態清零」，與上周的中

央政治局常委會的表述略有差異。

這篇署名「仲音」的文章並稱，今年以來，全國本土疫情發生的頻次明顯增多，疫情波及的

地區和範圍比較廣，中國外防輸入、內防反彈的壓力不斷加大，防控形勢仍然嚴峻複雜。「越是

在這個時候，越是要保持頭腦清醒、保持戰略定力、保持必勝信心」。文章稱，堅決抓好外防輸

入、內防反彈工作，舉措更精準、作風更紮實，盡最大可能切斷傳染源、控制疫情波及範圍，堅

決防止疫情新燃點。



＊中疾控否認集中隔離必要性降低＊



中央政治局常委會上周四（１０日）召開會議，研究部署進一步優化防控工作的二十條措施

。優化疫情防控２０條措施於翌日火速出台，入境和密接者管理措施由「７＋３」進一步縮減至

「５＋３」，並多措並舉最大限度減少管控人員、減少集中隔離人員。

中國疾控中心官員於周六（１２日）召開的發布會上表示，防疫調整是基於對病毒新的特點

，以及前期邊防控、邊研究、邊總結、邊優化的實踐，在基於數據、證據的基礎上做出的，並不

是說集中隔離作用必要性在降低。但未來也不排除再對措施進行進一步的優化調整。（ｗｌ）

