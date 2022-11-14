《經濟通通訊社１４日專訊》疫情疊加經濟退潮，內地酒類消費低迷多時，有酒企已頂不住
壓力。天眼查信息顯示，河南省宋河酒業股份有限公司新增破產重整案件，案號為（２０２２）
豫１６２８破申３號，類型為破產審查案件，申請人和被申請人均為宋河酒業，公示日期為１１
月１０日。
資料顯示，輔仁藥業集團有限公司持有宋河酒業５２﹒３９％股權，是宋河酒業控股股東，
目前債務纏身。根據輔仁藥業集團有限公司旗下上市公司＊ＳＴ輔仁（滬：６００７８１）發布
的公告，截至２０２２年８月２７日，輔仁藥業集團有限公司逾期債務約６８﹒１８億元（人民
幣．下同）。因逾期債務，輔仁藥業集團有限公司面臨多起訴訟，訴訟涉及金額約６８億元，具
體金額尚需進一步核實。
消息帶動輔仁藥業午後拉升５％漲停，漲停價報２﹒３３元人民幣。
＊中國十七大名酒之一破產，白酒股各別走＊
宋河酒業是河南省大型白酒釀造企業之一，地處淮河名酒帶的源頭，位於老子故里、道家文
化發祥地中國鹿邑宋河鎮。１９８８年，在全國第五屆評酒會上，宋河糧液榮獲名酒稱號及金質
獎，成為中國十七大名酒之一。
Ａ場白酒股表現分化，古井貢酒（深：０００５９６）彈３﹒４％，順鑫農業
（深：０００８６０）漲２﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）亦升１﹒２％；同時，伊力
特（滬：６００１９７）瀉５﹒４％，捨得酒業（滬：６００７０２）、酒鬼酒
（深：０００７９９）、金徽酒（滬：６０３９１９）、瀘州老窖（深：０００５６８）等均低
水逾１％。（ｗｌ）
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