《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席運營官Ｓｉｅｒｋ

Ｐｏｅｔｔｉｎｇ表示，中國正在考慮緊急批準ＢｉｏＮＴｅｃｈ新冠疫苗，以便在中國生活的

外國人可以使用。Ｐｏｅｔｔｉｎｇ周一在新加坡一會議間隙表示，政府層面的討論仍處於早期

階段，ＢｉｏＮＴｅｃｈ還沒有參與。該公司已經向中國有關部門提交了所有必要的數據，以供

斟酌。他同時強調，上述可能的批准還沒有時間表。

新冠疫情持續近三年，中國當局長期以來僅向身處境內的接種者提供國產疫苗，並無進口疫

苗供應。直至１１月初德國總理朔爾茨訪華期間，德方宣布與中方達成協議，讓在華居住的外國

人接種德國公司ＢｉｏＮｔｅｃｈ有份研發的新冠疫苗。

ＢｉｏＮｔｅｃｈ與美國輝瑞藥廠合作研發新冠疫苗，早在２０２０年與復星醫藥

（０２１９６）（滬：６００１９６）達成合作協議，目標是向大中華區供應疫苗。

ＢｉｏＮｔｅｃｈ將成為第一款非中國生產疫苗在中國內地接種。ＢｉｏＮｔｅｃｈ發言人早前

表示，供應內地市場的新冠疫苗初期將是進口的。（ｗｌ）

