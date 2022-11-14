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AH股新聞

14/11/2022 15:34

【新冠肺炎】中國考慮緊急批准ＢｉｏＮＴｅｃｈ供在華外國人使用

　　《經濟通通訊社１４日專訊》據《彭博》引述ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席運營官Ｓｉｅｒｋ　
Ｐｏｅｔｔｉｎｇ表示，中國正在考慮緊急批準ＢｉｏＮＴｅｃｈ新冠疫苗，以便在中國生活的
外國人可以使用。Ｐｏｅｔｔｉｎｇ周一在新加坡一會議間隙表示，政府層面的討論仍處於早期
階段，ＢｉｏＮＴｅｃｈ還沒有參與。該公司已經向中國有關部門提交了所有必要的數據，以供
斟酌。他同時強調，上述可能的批准還沒有時間表。
　　新冠疫情持續近三年，中國當局長期以來僅向身處境內的接種者提供國產疫苗，並無進口疫
苗供應。直至１１月初德國總理朔爾茨訪華期間，德方宣布與中方達成協議，讓在華居住的外國
人接種德國公司ＢｉｏＮｔｅｃｈ有份研發的新冠疫苗。
　　ＢｉｏＮｔｅｃｈ與美國輝瑞藥廠合作研發新冠疫苗，早在２０２０年與復星醫藥
（０２１９６）（滬：６００１９６）達成合作協議，目標是向大中華區供應疫苗。
ＢｉｏＮｔｅｃｈ將成為第一款非中國生產疫苗在中國內地接種。ＢｉｏＮｔｅｃｈ發言人早前
表示，供應內地市場的新冠疫苗初期將是進口的。（ｗｌ）

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