《經濟通通訊社１４日專訊》深圳市人大常委會官網近日發布關於《暫時停止適用〈深圳經

濟特區房地產轉讓條例〉有關規定的決定（草案）》公開徵求意見的公告。公告稱，暫停上述《

轉讓條例》中與「金融機構監管」相關的部分規定，並明確深圳商品房預售資金監管模式正在推

進改革，政府將接替商業銀行成為監管主體。徵求意見截至日期為２０２２年１１月１６日。

就全國而言，商品房預售資金監管分為行政監管和金融機構監管兩種模式。行政監管要求政

府與商業銀行、房地產開發企業簽訂監管協議，由政府對預售資金的使用進行審核、監管，廣州

、武漢等城市採用此模式。金融機構監管要求商業銀行與房地產開發企業簽訂監管協議，由商業

銀行對預售資金的使用進行全流程監督，北京、上海、深圳、杭州等城市曾採用該模式。

至今年１月，住建部、人民銀行、銀保監等三部門聯合印發通知，明確全國統一實行預售資

金行政監管模式。



＊專家：預售金行政監管更有利和有效＊



國家高端智庫研究員宋丁表示，深圳推進商品房預售資金監管模式改革，完全是基於市場的

現實考量。過去單純依賴商業銀行無法保證預售資金的安全，此前出現的爛尾樓、購房者停貸、

停供等現象，歸根結底都是資金監管層面出現了問題。宋丁指出，金融機構監管和行政監管這兩

種模式目前在國內仍是「一城一策」，但從現在的實施效果來看，顯然是行政監管更加有利和有

效。

值得注意的是，雖然監管模式改革尚在推進中，但深圳有部分地區已經開始落地。日前龍崗

區某項目就已簽訂深圳首份商品房預售資金行政監管協議。（ｗｌ）

