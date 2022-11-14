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AH股新聞

14/11/2022 13:22

【ＦＯＣＵＳ】央媽雙箭齊發救市，內房寒意恐遠未退

　　【ＦＯＣＵＳ】Ｄｏｎ＇ｔ　ｆｉｇｈｔ　ｔｈｅ　ＰＢＯＣ……自人行行長易綱月初借香
港金融峰會放言，「相信房地產市場將軟著陸」，上證地產指數已由當天低位急彈近兩成。背後
神力，當屬央媽主導下的信貸融資、債券融資「雙箭齊發」，撐房企、救樓市。
　　不過，地產股枯木逢春之際，行業寒意恐遠未消退，指標包括實質居民槓桿率連續７季下降
，以及至少１５城二手房掛牌量超過１０萬套。
　
＊允貸款展期，「三條紅線」現拐點＊
　
　　國人的財富蓄水池、暴富通行證－－房地產，救還是不救，終現逾兩年來最明確信號。人行
、銀保監周末印發主題為「金融支持房地產市場平穩健康發展」的通知，包括六大類共１６條措
施。
　　此份文件可謂２０２０年「三條紅線」壓頂以來最重大政策拐點，理由首推明確允許房企未
來半年內到期的開發貸款、信託貸款等「多展期一年」。除了存量貸款融資，債券、信託融資渠
道亦亮綠燈，包括鼓勵債券按期兌付有困難的，協商合理展期、置換；鼓勵信託等資管產品，支
持房企項目併購、商業養老地產、租賃房建設等。
　　為力挺「保交樓」，央媽明確支持開發性政策性銀行提供專項借款，鼓勵金融機構提供配套
融資支持；新提法是，對新發放配套融資形成不良的，相關機構和人員「已盡職的，可予免責。

　
＊強調「救項目」，需求端刺激仍弱＊
　
　　「吞金獸」恒大的重組方案一再難產，最終如何拆彈，文件似有線索－－鼓勵商業銀行穩妥
有序開展「房地產項目」併購貸款業務，重點支持優質房地產企業兼併收購「受困房地產企業項
目」－－總體思路仍是救項目、不救企業。
　　至於備受關注的刺激需求端，文件就指，鼓勵金融機構在城市政策下限基礎上，就個人住房
貸款「合理確定」具體首付比例和利率水平；鼓勵受疫情等因素影響的個人住房貸款延期還本付
息，不影響個人徵信。
　　面對內地多個城市首套房首付比例早已降至兩成，房貸主流利率低至４﹒１％的歷史低位，
部分甚至低見３﹒９５％，上述表述可謂聊勝於無，相比２０１５年－２０１８年浩浩蕩蕩的「
棚改貨幣化」大潮（政府出手加快棚戶區改造，並以現金支付拆遷款，刺激樓市需求），更如細
石激起漣漪。
　
＊二手掛牌激增，樓價下行壓力不小＊
　　　
　　鑑於此，儘管地產股連續第二個交易日暴力拉升，內房企業重獲融資環境回春，但行業寒意
的根源－－需求若難見解凍，喘息續命之後恐仍面臨生死劫。
　　何解？看看國家金融與發展實驗室數據，截至三季度末，內地居民貸款增速降至７﹒２％，
為本世紀以來最低；槓桿率錄連降７個季度至４６﹒９％（扣除經營性貸款）。
　　再看看主要城市令人觸目驚心的二手房掛牌量，截至１１月首周，超過１０萬套的主流城市
至少有１５個，包括北京、杭州、廣州、西安、合肥等，而成都、南京兩大城市更高達逾１８萬
套、近１５萬套，深圳亦突破４萬套。換言之，勇於增加負債者愈來愈少，欲甩貨套現者卻愈來
愈多，以簡單供求理論看，樓價繼續下行壓力不小。
　　那麼，「房地產市場將軟著陸」如何實現？繼頭兩支箭－－「信貸融資支持工具」、「債券
融資支持工具」後，第三支「股權融資支持工具」會否在下月中央經濟工作會議前後祭出？拭目
以待。

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