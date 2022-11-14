《經濟通通訊社１４日專訊》上周五（１１日）恒指高開１０３９點，報１７１２０點。最
高升１２８７點報１７３６８點，最低升７４７點報１６８２９點。恒指收報１７３２５點，升
１２４４點或７﹒７４％。
北水全日淨流出１０﹒８７億元，上日淨流入４０﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次
是香港交易所（００３８８）、龍湖集團（００９６０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、康希諾生物（０６１８５）。
主板成交１８２５﹒８６億元增加９８﹒２％。其中港股通成交６９３﹒２億元，佔總成交
３８％。
香港交易所升１１﹒２６％報２８４﹒６元，北水淨買入８﹒４億元；龍湖集團升
２９﹒０８％報１８﹒２元，北水淨買入２﹒１億元；藥明生物升１６﹒４６％報５０﹒９５元
，北水淨買入１﹒３億元。
美團升１２﹒４７％報１５９﹒６元，北水淨賣出６﹒１億元；騰訊控股升１１﹒６７％報
２５８﹒４元，北水淨賣出４﹒３億元；康希諾生物跌７﹒７６％報１０８﹒１元，北水淨賣出
１﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） ８﹒４５
龍湖集團 （００９６０） ２﹒０６
藥明生物 （０２２６９） １﹒３０
旭輝控股集團 （００８８４） １﹒１６
碧桂園 （０２００７） ０﹒９５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －６﹒０９
騰訊控股 （００７００） －４﹒３１
康希諾生物 （０６１８５） －１﹒３２
建設銀行 （００９３９） －１﹒２７
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒６６
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