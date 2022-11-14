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AH股新聞

14/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１０﹒８７億元，買港交所沽美團

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上周五（１１日）恒指高開１０３９點，報１７１２０點。最
高升１２８７點報１７３６８點，最低升７４７點報１６８２９點。恒指收報１７３２５點，升
１２４４點或７﹒７４％。
　　北水全日淨流出１０﹒８７億元，上日淨流入４０﹒３１億元。北水淨買入最多的個股依次
是香港交易所（００３８８）、龍湖集團（００９６０）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最
多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、康希諾生物（０６１８５）。
　　主板成交１８２５﹒８６億元增加９８﹒２％。其中港股通成交６９３﹒２億元，佔總成交
３８％。
　
　　香港交易所升１１﹒２６％報２８４﹒６元，北水淨買入８﹒４億元；龍湖集團升
２９﹒０８％報１８﹒２元，北水淨買入２﹒１億元；藥明生物升１６﹒４６％報５０﹒９５元
，北水淨買入１﹒３億元。
　　美團升１２﹒４７％報１５９﹒６元，北水淨賣出６﹒１億元；騰訊控股升１１﹒６７％報
２５８﹒４元，北水淨賣出４﹒３億元；康希諾生物跌７﹒７６％報１０８﹒１元，北水淨賣出
１﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　８﹒４５
　　龍湖集團　　　（００９６０）　　　　　　２﹒０６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒３０
　　旭輝控股集團　（００８８４）　　　　　　１﹒１６
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　　０﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－６﹒０９
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－４﹒３１
　　康希諾生物　（０６１８５）　　　　　－１﹒３２
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒２７
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒６６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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