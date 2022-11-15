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AH股新聞

15/11/2022 11:02

【數據解讀】統計局：價格保持總體穩定，工業升級發展態勢持續

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，在全
球通脹壓力高企的情況下，中國持續加大保供穩價力度，價格形勢保持了總體穩定。１０月份
ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅比上月回落了０﹒７個百分點。扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同
比上漲０﹒６％，漲幅也與上月持平。
　　工業升級發展的態勢持續，前１０個月，高技術製造業增加值同比增長８﹒７％，增速比１
－９月份加快０﹒２個百分點。高技術製造業投資同比增長２３﹒６％，比１－９月份加快
０﹒２個百分點。現代服務業增勢比較好，隨著經濟數字化轉型加快，相關服務業保持了快速增
長。１－１０月份信息傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數增長１１﹒１％，明顯快於全部服
務業增長。
　　隨著綠色低碳轉型，相關產品生產快速增加。１－１０月份，新能源汽車、太陽能電池的產
量同比分別增長１０８﹒４％和３５﹒６％。隨著信息技術的廣泛應用，新業態持續保持較快增
長。前１０個月，實物商品網上零售額同比增長７﹒２％，比１－９月份加快１﹒１個百分點。
　　前１０個月，原煤、原油、天然氣產量同比分別增長１０％、３％和６％，持續保持穩定增
長。今年各方面加大糧食生產保供力度，今年早稻和夏糧合計增產３１億斤。秋糧目前已經收獲
了超過九成，全年糧食產量有望保持在１﹒３萬億斤以上。

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