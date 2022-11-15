《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局新聞發言人付凌暉表示，在全

球通脹壓力高企的情況下，中國持續加大保供穩價力度，價格形勢保持了總體穩定。１０月份

ＣＰＩ同比上漲２﹒１％，漲幅比上月回落了０﹒７個百分點。扣除食品和能源的核心ＣＰＩ同

比上漲０﹒６％，漲幅也與上月持平。

工業升級發展的態勢持續，前１０個月，高技術製造業增加值同比增長８﹒７％，增速比１

－９月份加快０﹒２個百分點。高技術製造業投資同比增長２３﹒６％，比１－９月份加快

０﹒２個百分點。現代服務業增勢比較好，隨著經濟數字化轉型加快，相關服務業保持了快速增

長。１－１０月份信息傳輸、軟件和信息技術服務業生產指數增長１１﹒１％，明顯快於全部服

務業增長。

隨著綠色低碳轉型，相關產品生產快速增加。１－１０月份，新能源汽車、太陽能電池的產

量同比分別增長１０８﹒４％和３５﹒６％。隨著信息技術的廣泛應用，新業態持續保持較快增

長。前１０個月，實物商品網上零售額同比增長７﹒２％，比１－９月份加快１﹒１個百分點。

前１０個月，原煤、原油、天然氣產量同比分別增長１０％、３％和６％，持續保持穩定增

長。今年各方面加大糧食生產保供力度，今年早稻和夏糧合計增產３１億斤。秋糧目前已經收獲

了超過九成，全年糧食產量有望保持在１﹒３萬億斤以上。

