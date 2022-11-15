《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》１０月社會消費品零售總額同比轉降

０﹒５％，為五個月最低，大遜市場預期的增１％。國家統計局新聞發言人付凌暉表示，１０月

受到國內疫情散發多發的影響，部分地區接觸性聚集性消費受到一定衝擊，尤其是部分服務性消

費總體放緩。其中餐飲收入下降８﹒１％。

儘管消費市場受到短期衝擊，但是居民基本生活消費得到保障。網上零售對市場銷售的帶動

作用持續顯現，一定程度上支撐了消費。表現在以下方面：一是糧油等基本生活消費保持穩定增

長。１０月份限額以上單位糧油食品類、飲料類零售額同比分別增長８﹒３％和４﹒１％。二是

網上零售增長加快。前１０個月，全國實物商品網上零售額同比增長７﹒２％，比１－９月份加

快１﹒１個百分點，對市場銷售增長的拉動超過１﹒５個百分點。三是生活必需品供應相關業態

保持小幅增長。前１０個月，生活必需品供應比較集中的便利店、超市零售額分別增長４﹒６％

和３﹒７％。



＊消費模式創新將會拓展新的增長點＊



付凌暉表示，疫情對市場銷售的影響仍會存在，但總的看是短期的、外在的，中國消費恢復

向好仍然具備較多有利條件。一是從中長期看，消費規模擴大、消費結構升級的態勢不會改變。

中國有１４億人口，消費市場空間廣闊，目前中國人均ＧＤＰ已經超過１萬美元，正處在消費結

構升級加快發展時期。二是隨著經濟逐步恢復，將逐步帶動就業擴大和居民收入增加，有利於增

強居民的消費能力和消費意願。三是促消費政策持續顯效，有利於消費的擴大。四是消費模式創

新將會拓展新的增長點。隨著信息技術、大數據、人工智能的廣泛應用，新的消費模式不斷顯現

。疫情發生以來，在線教育、遠程會議、在線醫療等快速發展，直播視頻、網上帶貨增勢強勁，

為消費注入了新活力。

