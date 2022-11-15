《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指高開４６點，報１７６６５點。最高升７３７點報
１８３５６點，最低跌６７點報１７５５２點。恒指收報１８３４３點，升７２３點或
４﹒１１％。
北水全日淨流入２﹒５５億元，上日淨流出４０﹒９５億元。北水淨買入最多的個股依次是
騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、碧桂園（０２００７）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、新東方在綫（０１７９７）。
主板成交２０５０﹒８９億元增加０﹒１％。其中港股通成交６７２﹒７億元，佔總成交
３２﹒８％。
騰訊控股升１０﹒５１％報２８８元，北水淨買入８億元；香港交易所升５﹒９６％報
３０９﹒２元，北水淨買入４﹒５億元；碧桂園跌１﹒８４％報３﹒２元，北水淨買入３﹒８億
元。
美團升６﹒３３％報１６６﹒４元，北水淨賣出６﹒４億元；中國移動升０﹒７２％報
４９﹒３元，北水淨賣出１﹒７億元；新東方在綫跌０﹒７７％報３８﹒８元，北水淨賣出１億
元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ７﹒９８
香港交易所 （００３８８） ４﹒４６
碧桂園 （０２００７） ３﹒７９
中芯國際 （００９８１） ０﹒４４
三葉草生物 （０２１９７） ０﹒３０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －６﹒３５
中國移動 （００９４１） －１﹒６７
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒９６
快手 （０１０２４） －０﹒４８
藥明生物 （０２２６９） －０﹒２３
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