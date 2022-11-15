《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指高開４６點，報１７６６５點。最高升７３７點報

１８３５６點，最低跌６７點報１７５５２點。恒指收報１８３４３點，升７２３點或

４﹒１１％。

北水全日淨流入２﹒５５億元，上日淨流出４０﹒９５億元。北水淨買入最多的個股依次是

騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、碧桂園（０２００７）；淨賣出最多的

依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、新東方在綫（０１７９７）。

主板成交２０５０﹒８９億元增加０﹒１％。其中港股通成交６７２﹒７億元，佔總成交

３２﹒８％。

騰訊控股升１０﹒５１％報２８８元，北水淨買入８億元；香港交易所升５﹒９６％報

３０９﹒２元，北水淨買入４﹒５億元；碧桂園跌１﹒８４％報３﹒２元，北水淨買入３﹒８億

元。

美團升６﹒３３％報１６６﹒４元，北水淨賣出６﹒４億元；中國移動升０﹒７２％報

４９﹒３元，北水淨賣出１﹒７億元；新東方在綫跌０﹒７７％報３８﹒８元，北水淨賣出１億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ７﹒９８

香港交易所 （００３８８） ４﹒４６

碧桂園 （０２００７） ３﹒７９

中芯國際 （００９８１） ０﹒４４

三葉草生物 （０２１９７） ０﹒３０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －６﹒３５

中國移動 （００９４１） －１﹒６７

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒９６

快手 （０１０２４） －０﹒４８

藥明生物 （０２２６９） －０﹒２３

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