《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同美國總統拜登在峇里島舉行會晤

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當地時間１１月１４日下午，國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首

就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。



北交所構建服務中小企業新生態

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今日是北交所開市滿一年。一年來，北交所市場運行總體平穩，各項制度安排有效運轉；市場生

態持續改善，服務支持中小企業創新發展等國家戰略的功能逐漸凸顯；承上啟下的紐帶作用進一

步發揮。



支持優質房企合理使用預售監管資金

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為支持優質房地產企業合理使用預售監管資金，防範化解房地產企業流動性風險，銀保監會、住

建部、人行１４日聯合發布通知，指導商業銀行按市場化、法治化原則，向優質房地產企業出具

保函置換預售監管資金。





《上海證券報》



習近平同美國總統拜登在峇里島舉行會晤

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當地時間１１月１４日下午，國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首

就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。



三部門支持優質房企合理使用預售監管資金

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銀保監會、住建部、人民銀行１４日聯合發布《關於商業銀行出具保函置換預售監管資金有關工

作的通知》，指導商業銀行按市場化、法治化原則，向優質房地產企業出具保函置換預售監管資

金。



北交所改革效應持續釋放

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１１月１５日，北交所開市滿一周年。一批創新能力強、成長速度快、科技成色足的中小企業在

北交所聚集發展，一支國民經濟和社會發展的生力軍正在壯大，一條普惠金融之路正在形成。





《證券時報》



習近平同美國總統拜登在峇里島舉行會晤

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當地時間１１月１４日下午，國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首

就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。



市場「點贊」地產金融新政，銀行牽頭抓緊落實

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１１月１４日早盤，Ａ股和港股地產板塊掀起漲停潮。引發熱潮的是在市場間廣泛流傳的「房地

產金融１６條」。記者從多位監管部門人士處求證到，人行、銀保監日前已發布《關於做好當前

金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》。



商品房預售資金監管層級應進一步提高

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近日，深圳市人大常委會就《暫時停止適用〈深圳經濟特區房地產轉讓條例〉有關規定的決定（

草案）》公開徵求意見。深圳商品房預售資金監管有望從金融機構監管模式轉向行政監管模式。

（ｌｃ）

