《經濟通通訊社１５日專訊》信達證券分析指出，過去一年壓制Ａ股的負面因素有疫情、房

地產、美聯儲加息、人民幣匯率貶值等，這些因素近期均出現了積極的改善。政策和經濟本身是

存在周期的，當經濟下降的時間足夠久，政策的逆周期屬性大概率會出現，這種變化有可能對經

濟和盈利的影響是年度級別的，股市整體存在著全面估值修復的可能。

分析指，近期Ｖ型反轉正在兌現。如果反轉期間政策的變化力度比較溫和，則大概率第一波

上漲持續到２０２３年初。如果伴隨著政策落地的超預期，則可能會漲到２０２３年３月。而這

一次季度反轉期間，上市公司盈利可能不會馬上改善，股市可能是熊轉牛的第一波上漲，倉位最

重要，配置的重點是彈性，是估值和邏輯修復，而不是高頻的景氣改善。

板塊配置方面，分析認為，成長超跌反彈，價值將會後程發力。金融地產年度配置價值高，

月度配置價值一般。白酒調整是消費股細分行業中的強勢板塊補跌。周期中，地產鏈邊際變化大

，季度內反而可能更強。（ｄｗ）



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