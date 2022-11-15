

《神州經脈》內地１０月經濟恢復受國內外因素衝擊放緩，三架馬車齊失速，今日出爐的

１０月規模以上工業增加值同比增長５％，略低於市場預期；社會消費品零售總額同比轉降

０﹒５％，為五個月最低，大遜市場預期的增１％；１－１０月固定資產投資同比增長５﹒８％

，亦略遜預期。

不過，習拜會疊加防疫措施減碼，續有資金循陸股通流入，半導體、券商板塊領漲，帶領滬

綜指收復三千一，返回９月底位置。滬綜指全日升１﹒６４％，報３１３４﹒０８點，深成指漲

２﹒１４％，創業板指更漲２﹒３８％。兩市全日成交１０５８７億元（人民幣．下同），按日

少０﹒８％，但已經是連續第三個交易日突破１萬億元，陸股通全日淨流入超過８１億元。

人民銀行今日進行８５００億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作、１７２０億元逆回購操作，

今日有１萬億元ＭＬＦ及２０億元逆回購到期，全口徑實現淨投放２００億元。分析認為，本次

ＭＬＦ縮量１５００億元，但續作的８５００億元ＭＬＦ工具，加上ＰＳＬ、再貸款工具資金，

中長期流動性投放超過１﹒１萬億元，中長期流動性投放仍在增加。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，會晤持續三個多小時，超過事

先商定的時長，兩國元首在會晤中談到了各自內外政策、中美關係、台灣問題、各領域對話與合

作、重大國際地區問題等五方面議題。據《新華社》報道，習近平表示，台灣問題是中國核心利

益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方希望看到

並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，

恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。習近平指拜登多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作

為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將拜登的承諾落到實處。拜登會後見記者，他

稱不認為北京有任何「迫切企圖」侵襲台灣。拜登對記者表示，美國對台政策沒改變。拜登表示

，中美可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突，找到方法就需要相互合作的緊迫的全球議

題共同努力。白宮在會談後發表的聲明中表示，美國國務卿布林肯將訪問中國，標誌著中美關係

回溫。此外有消息稱，如果美國未能於１２月６日前，完成對內地存儲晶片製造商長江存儲

（ＹＭＴＣ）及１０多家中國企業的終端用途實地檢查，便可能將有關企業列入實體清單。



２﹒ 據內媒《２１世紀經濟報道》報道，在金融支援房地產市場平穩健康發展工作相關通知下

發後，多家銀行昨日（１４日）舉行內部會議，討論進一步加大房地產信貸投放力度。一是針對

銀行內部「白名單」房企，根據住宅類項目資金運轉狀況與銷售前景積極提供信貸支持；二是完

善盡職免責制度，鼓勵銀行信貸部門員工深入了解房地產企業的資金需求，在落實風控要求的情

況下提供開發貸、過橋貸款等多種方式金融服務；三是加大房地產企業併購的貸款或發債融資支

援，促使房地產企業通過兼併整合，有效解決部分企業資金鏈問題。對於近年來出現的爛尾樓現

高監管層級，即由各地制定政策改為制定全國統一政策，提升法規層級，中期形成多部門規章，

未來考慮正式立法，以提高資金監管和使用的規範性、嚴肅性。二是要有嚴厲的事後懲罰機制，

杜絕相關方對資金挪用的歹念。



３﹒ 雖然美國通脹數據放緩，但聯儲局高層連日放出鷹派言論，提振處於疲態的美元。周一

（１４日）紐約時段美匯指數自３個月低位反彈，上漲０﹒５３％至１０６﹒８６％。人民幣中

間價三連漲，刷一個半月新高；即期匯率（ＣＮＹ）今早則低開２２點子，全日漲４３點，收報

７﹒０３３５，實現三連漲，但漲幅較前兩日明顯緩和，收盤價創９月２０日以來近兩個月新高

。交易員稱，最新公布的中國經濟數據不如預期，而且國內疫情繼續蔓延料仍會擾動經濟復甦前

景，短期市場可能繼續消化監管扶持地產行業等穩增長措施；另外美聯儲繼續加息預期也會支撐

美元走勢，美匯走勢反復料導致人民幣延續高波動。人民幣兌美元周一第三天上漲，三日漲幅勢

創紀錄。摩根士丹利分析師Ｍｉｎ Ｄａｉ等人表示，提早重開可能有助於改善增長，支持在岸

人民幣和利率走升。預計人民幣到２０２２年底貶值到７﹒２５，之後到２０２３年底逐步升值

至６﹒８。馬來亞銀行指出，從技術指標看，ＵＳＤＣＮＨ面臨超賣；預計短期人民幣將在７－

７﹒１５之間盤整。



４﹒ 據《央視新聞》報道，今日上午，國家主席習近平在峇里島會見法國總統馬克龍。習近平

指出，當前，世界進入新的動盪變革期。作為世界多極化格局中的兩支重要力量，中法、中歐應

該堅持獨立自主、開放合作的精神，推動雙邊關係在正確軌道上行穩致遠，為世界注入穩定性和

正能量。習近平又稱，中法雙方應擴大雙向貿易投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護國

際經貿規則和秩序。中法雙方要著眼未來做好頂層設計，相互尊重彼此核心利益和重大關切。中

方希望法方推動歐盟繼續奉行獨立和積極的對華政策，為中國企業在法國發展提供更加公平、公

正、非歧視的營商環境。馬克龍結束會晤後發表推特表示，與習近平一同呼籲尊重烏克蘭的領土

完整和主權，並結束對烏克蘭的戰爭升級。另據《路透》周二見到的２０國集團（Ｇ２０）領導

人宣言草案稱，各國領導人強烈譴責烏克蘭戰爭，並強調戰爭正在讓全球經濟變得更加脆弱。據

悉，多數成員強烈譴責戰爭，但也有其他觀點。



５﹒ 國家統計局公布，１－１０月份，全國房地產開發投資１１３９４５億元，同比下降

８﹒８％，降幅較１－９月再擴大０﹒８個百分點；其中，住宅投資８６５２０億元，下降

８﹒３％。期內，商品房銷售額１０８８３２億元，下降２６﹒１％，跌幅較首九月續收窄

０﹒２個百分點，其中住宅銷售額下降２８﹒２％。期內，商品房銷售面積１１１１７９萬平方

米，同比下降２２﹒３％，其中住宅銷售面積下降２５﹒５％。此外，１０月城鎮調查失業率

５﹒５％，青年失業率１７﹒９％，均持平上月。統計局稱，總的來看，１０月份國民經濟經受

住了國內外多重超預期因素的衝擊，持續保持恢復態勢。但國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢

復基礎尚不牢固。進一步優化疫情防控工作的二十條措施，有利於提升疫情防控的科學性和精準

性，能最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟的影響，有利於維護正

常的生產生活秩序，有利於經濟循環的暢通。統計局新聞發言人付凌暉表示，房地產市場出現了

一定積極變化，但是下行態勢還在持續。下階段還是要堅持房住不炒的定位，積極推進購租並舉

，支持剛性和改善性住房需求，推動房地產市場逐步企穩，保持平穩健康發展。



６﹒ 據內媒報道，中國恒大（０３３３３）和融創中國（０１９１８）此前被債權人提出的清

盤呈請，將在１１月份聆訊。早前中國恒大宣布，根據香港特區高等法院通知，其清盤呈請時間

將押後至今年１１月２８日。融創中國早前亦指，收到陳淮軍向高等法院提出對該集團的清盤呈

請，涉該集團未償還陳淮軍所持優先票據，涉及本金２２００萬美元及應計利息。另據《澎湃新

聞》引述消息人士報道，融創房地產集團正準備對其境內的債券進行整體重組，存續境內債券及

關聯ＡＢＳ規模合計約１５４億元人民幣。此外，河南省開封市住建局於官網今日公布４個保障

性租賃住房項目，已被債權人提出的清盤呈請的中國恒大有項目被列入。清單顯示，蘭考恒大帝

景項目被納入其中，相關部門擬回購該項目１０５０套房源作為保租房。此外，兆業集團

（０１６３８）流動性危機加深，旗下理財產品連續１２期兌付完成後，公司在官方微信號宣布

推動可落地的實物抵債等多元化兌付方式，抵債資產以國內住宅、別墅、商鋪為主。



７﹒ 內地本土疫情形勢仍嚴峻，昨日（１４日）新增本土新冠陽性再次破萬，其中本土確診

１６２１宗，加上１６１５１５宗本土無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例１７７７２宗

，較上日的增１０﹒６％，創４月２４日以來新高。廣東省以５６３３宗繼續居首，重慶逼近

３０００宗；北京社會面病例持續大升。官媒《人民日報》昨日（１４日）發表署名「仲音」的

評論文章，全文罕有未提及「動態清零」，引發市場揣測官方動向。惟僅時隔一日，「仲音」今

日的文章便重提要堅定不移貫徹「動態清零」總方針，牢牢守住不出現疫情規模性反彈的底線，

最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。對於國務院聯防聯控機制公布了進一步優化疫情防控

工作的二十條措施。文章稱，這是基於對病毒變異和傳播規律的把握和近三年來各地防控經驗的

總結，是穩中求進、走小步不停步、符合中國國情、更加科學精準的舉措，不是放鬆防控，更不

是放開、躺平。



８﹒ 阿里巴巴（０９９８８）關聯公司螞蟻集團旗下螞蟻消金整改又有新進展，除獲現有股東

增資，又引入新股東，各方合共注資１０５億元。魚躍醫療（深：００２２２３）發布公告顯示

，重慶螞蟻消費金融公司的增資方案已經確定，包括螞蟻集團、杭州金投數字科技、舜宇光學

（０２３８２）、傳化智聯（深：００２０１０）、魚躍醫療、博冠科技、重慶農信投資在內的

多家公司參與本輪增資的股權認購。增資完成後，註冊資本將為１８５億元。不過，此次增資情

況和之前公布的有所不同。去年１２月末，有多家上市公司公布了重慶螞蟻消金的增資方案，當

時參與增資的主體包括螞蟻集團、魚躍醫療、中國信達（０１３５９）、舜宇光學、博冠科技以

及重慶渝富資本，合計出資規模達２２０億元，換言之，新增資方案金額大減５２％。值得關注

的是，本次新增的第二大股東杭州金投數字科技，大股東為杭州市金融投資集團有限公司，即杭

州金投，持股比例達５４﹒０３％；其次是杭州金投建設發展有限公司，持股比例為

４５﹒９７％，大股東也是杭州金投。杭州金投由杭州市政府控股。這意味著，杭州金投數字科

技是杭州金控下屬的國有全資子公司。（ｗｌ）

