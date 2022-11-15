《經濟通通訊社１５日專訊》有傳多家銀行昨日（１４日）舉行內部會議，討論進一步加大

房地產信貸投放力度，包括針對銀行內部「白名單」房企，根據住宅類項目資金運轉狀況與銷售

前景積極提供信貸支持；完善盡職免責制度，鼓勵銀行信貸部門員工在落實風控要求的情況下提

供開發貸、過橋貸款等多種方式金融服務；加大房地產企業併購的貸款或發債融資支援，促使房

地產企業通過兼併整合，有效解決部分企業資金鏈問題。

內媒報道引述一間股份制銀行華東地區信貸部門人士表示，多個房地產項目併購貸款業務已

經加快審批流程，可能比原先預期提前數周落地。此外，銀行信貸部門已與白名單內的部分房地

產企業開展密切溝通，了解旗下住宅項目的具體資金需求與資金周轉狀況，設計過橋貸款等多元

金融服務。

房地產行業政策利好頻出，新城控股（滬：６０１１５５）漲７﹒３％，信達地產

（滬：６００６５７）升３﹒５％，濱江集團（深：００２２４４）升２﹒８％，招商蛇口

（深：００１９７９）升２﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升０﹒７％。

不過《證券時報》在頭版發布評論文章稱，建議提高商品房預售資金監管，包括制定全國統

一政策，以及要設置嚴厲的事後懲罰機制。（ｅｙ）

