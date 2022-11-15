《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布１０月份能源生產情況，數據顯示，規模以上

工業原煤、原油、天然氣和電力生產同比增長。與９月相比，原煤增速回落，原油、天然氣增速

加快。而進口方面，原煤原油進口大幅回升，天然氣降幅則擴大。電力增速則由負轉正。

原煤生產增速回落，進口增速加快。１０月生產原煤３﹒７億噸，同比增１﹒２％，增速比

上月回落１１﹒１個百分點，日均產量１１９４萬噸。進口煤炭２９１８萬噸，同比增長

８﹒３％，增速比上月加快７﹒７個百分點。累計前１０月份，生產原煤３６﹒９億噸，同比增

１０％。進口煤炭２﹒３億噸，同比下降１０﹒５％。

原油生產穩定增長，進口由降轉升。１０月生產原油１７２２萬噸，同比增長２﹒５％，增

速比上月加快１﹒１個百分點，日均產量５５﹒６萬噸。進口原油４３１４萬噸，同比增

１４﹒１％，上月為下降１﹒６％。１－１０月份，生產原油１７０９８萬噸，同比增長

３﹒０％。進口原油４１３５３萬噸，同比下降２﹒７％。

天然氣生產增速加快，進口降幅擴大。１０月份，生產天然氣１８５億立方米，同比增長

１２﹒３％，增速比上月加快７﹒７個百分點，日均產量６﹒０億立方米。進口天然氣７６１萬

噸，同比下降１８﹒９％，降幅比上月擴大１５﹒２個百分點。前１０月，生產天然氣１７８５

億立方米，同比增長６％。進口天然氣８８７４萬噸，同比下降１０﹒４％。



＊電力生產回升，增速由負轉正＊



電力生產增速由負轉正。１０月份，發電６６１０億千瓦時，同比增長１﹒３％，上月為下

降０﹒４％，日均發電２１３﹒２億千瓦時。累計前１０月，發電７萬億千瓦時，同比增

２﹒２％。

分品種看，１０月份火電增速放緩，水電降幅收窄，核電由降轉升，風電、太陽能發電保持

較快增長。其中火電同比增長３﹒２％，增速比上月回落２﹒９個百分點；水電下降１７﹒７％

，降幅比上月收窄１２﹒３個百分點；核電增長７﹒４％，上月為下降２﹒７％；風電增長

１９﹒２％；太陽能發電增長２４﹒７％。（ｄｗ）

