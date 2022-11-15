《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）關聯公司螞蟻集團旗下螞蟻消金整改

又有新進展，除獲現有股東增資，又引入新股東，各方合共注資１０５億元（人民幣．下同）。

魚躍醫療（深：００２２２３）發布公告顯示，重慶螞蟻消費金融公司的增資方案已經確定，包

括螞蟻集團、杭州金投數字科技、舜宇光學（０２３８２）、傳化智聯（深：００２０１０）、

魚躍醫療、博冠科技、重慶農信投資在內的多家公司參與本輪增資的股權認購。



＊新增資方案金額大減一半，中國信達退出＊



公告顯示，螞蟻消金本輪總增資金額為１０５億元，增資完成後，註冊資本將為１８５億元

。不過，此次增資情況和之前公布的有所不同。去年１２月末，有多家上市公司公布了重慶螞蟻

消金的增資方案，當時參與增資的主體包括螞蟻集團、魚躍醫療、中國信達（０１３５９）、舜

宇光學、博冠科技以及重慶渝富資本，合計出資規模達２２０億元，換言之，新增資方案金額大

減５２％。

今年１月份，情況生變。部分公司收到螞蟻消金的通知，稱增資方案尚需進一步調整，因而

公司、螞蟻消金及其他各方協商一致，暫緩增資相關事項，待標的更新增資方案後，重新評估相

關投資事宜。時隔１０個月後，增資終於迎來重大進展。和此前相比，認購主體有所變化，中國

信達以及重慶渝富資本不在其中，新增了杭州金投數字科技、傳化智聯和重慶農信投資。



＊增５名新股東，南洋銀行持股比例降＊



再看增購結構，螞蟻集團出資規模最高，達５２﹒５億元；其次是杭州金投數字科技，擬出

資１８﹒５億元；舜宇光學擬出資１１﹒１億元；剩餘四家公司出資規模均不足１０億元，傳化

智聯、博冠科技、魚躍醫療和重慶農信投資分別擬出資約９﹒２７億元、６﹒１９億元、

５﹒２４億元和２﹒２０億元。

此次增資完成後，螞蟻消金的股東結構也將發生重大變化。增資前，螞蟻消金共有七名股東

。其中，螞蟻集團直接持有螞蟻消金５０％股份，為其第一大股東；南洋銀行、國泰世華銀行（

中國）、寧德時代（深：３００７５０）、千方科技（深：００２３７３）、中國華融、魚躍醫

療分別持有螞蟻消金１５﹒０１％、１０％、８％、７﹒０１％、４﹒９９％、４﹒９９％股份

。

增資完成後，螞蟻消金前五大股東分別為螞蟻集團、杭州金投數字科技、南洋銀行、舜宇光

學和傳化智聯，持股比例分比為５０％、１０％、６﹒４９％、６％和５﹒０１％；另外還有７

位股東，分別為魚躍醫療、國泰世華銀行（中國）、寧德時代、博冠科技、千方科技、中國華融

和重慶農信投資。螞蟻消費金融合共有１２名股東。

５名新股東包括杭州國資杭金數科、舜宇光學、傳化智聯、博冠科技、重慶國資重慶農信集

團，持股比例合共２５﹒５５％。



＊國資股東入局＊



據企查查數據顯示，本次新增的第二大股東杭州金投數字科技，成立於２０１６年３月８日

，註冊資本為１０億元，大股東為杭州市金融投資集團有限公司，即杭州金投，持股比例達

５４﹒０３％；其次是杭州金投建設發展有限公司，持股比例為４５﹒９７％，大股東也是杭州

金投。杭州金投由杭州市政府控股。這意味著，杭州金投數字科技是杭州金控下屬的國有全資子

公司。

另外，螞蟻消金是去年６月由銀保監批准設立的持牌金融機構，主要承接整改後的消費金融

業務，因此，其增資也被認為是螞蟻集團整改的重要環節。數據顯示，截至２０２２年９月末，

公司資產總額達１０１９﹒２３億元，負債總額為９３８﹒３１億元；今年前三季度，實現營業

收入３２﹒０８５億元，實現淨利潤１１﹒０５４億元。（ｊｔ）

