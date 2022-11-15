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AH股新聞

15/11/2022 08:58

《螞蟻整改》螞蟻消金增資削至１０５億，杭州國資躍居第二大股東

　　《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）關聯公司螞蟻集團旗下螞蟻消金整改
又有新進展，除獲現有股東增資，又引入新股東，各方合共注資１０５億元（人民幣．下同）。
魚躍醫療（深：００２２２３）發布公告顯示，重慶螞蟻消費金融公司的增資方案已經確定，包
括螞蟻集團、杭州金投數字科技、舜宇光學（０２３８２）、傳化智聯（深：００２０１０）、
魚躍醫療、博冠科技、重慶農信投資在內的多家公司參與本輪增資的股權認購。
　
＊新增資方案金額大減一半，中國信達退出＊
　
　　公告顯示，螞蟻消金本輪總增資金額為１０５億元，增資完成後，註冊資本將為１８５億元
。不過，此次增資情況和之前公布的有所不同。去年１２月末，有多家上市公司公布了重慶螞蟻
消金的增資方案，當時參與增資的主體包括螞蟻集團、魚躍醫療、中國信達（０１３５９）、舜
宇光學、博冠科技以及重慶渝富資本，合計出資規模達２２０億元，換言之，新增資方案金額大
減５２％。
　　今年１月份，情況生變。部分公司收到螞蟻消金的通知，稱增資方案尚需進一步調整，因而
公司、螞蟻消金及其他各方協商一致，暫緩增資相關事項，待標的更新增資方案後，重新評估相
關投資事宜。時隔１０個月後，增資終於迎來重大進展。和此前相比，認購主體有所變化，中國
信達以及重慶渝富資本不在其中，新增了杭州金投數字科技、傳化智聯和重慶農信投資。
　
＊增５名新股東，南洋銀行持股比例降＊
　
　　再看增購結構，螞蟻集團出資規模最高，達５２﹒５億元；其次是杭州金投數字科技，擬出
資１８﹒５億元；舜宇光學擬出資１１﹒１億元；剩餘四家公司出資規模均不足１０億元，傳化
智聯、博冠科技、魚躍醫療和重慶農信投資分別擬出資約９﹒２７億元、６﹒１９億元、
５﹒２４億元和２﹒２０億元。
　　此次增資完成後，螞蟻消金的股東結構也將發生重大變化。增資前，螞蟻消金共有七名股東
。其中，螞蟻集團直接持有螞蟻消金５０％股份，為其第一大股東；南洋銀行、國泰世華銀行（
中國）、寧德時代（深：３００７５０）、千方科技（深：００２３７３）、中國華融、魚躍醫
療分別持有螞蟻消金１５﹒０１％、１０％、８％、７﹒０１％、４﹒９９％、４﹒９９％股份

　　增資完成後，螞蟻消金前五大股東分別為螞蟻集團、杭州金投數字科技、南洋銀行、舜宇光
學和傳化智聯，持股比例分比為５０％、１０％、６﹒４９％、６％和５﹒０１％；另外還有７
位股東，分別為魚躍醫療、國泰世華銀行（中國）、寧德時代、博冠科技、千方科技、中國華融
和重慶農信投資。螞蟻消費金融合共有１２名股東。
　　５名新股東包括杭州國資杭金數科、舜宇光學、傳化智聯、博冠科技、重慶國資重慶農信集
團，持股比例合共２５﹒５５％。
　
＊國資股東入局＊
　
　　據企查查數據顯示，本次新增的第二大股東杭州金投數字科技，成立於２０１６年３月８日
，註冊資本為１０億元，大股東為杭州市金融投資集團有限公司，即杭州金投，持股比例達
５４﹒０３％；其次是杭州金投建設發展有限公司，持股比例為４５﹒９７％，大股東也是杭州
金投。杭州金投由杭州市政府控股。這意味著，杭州金投數字科技是杭州金控下屬的國有全資子
公司。
　　另外，螞蟻消金是去年６月由銀保監批准設立的持牌金融機構，主要承接整改後的消費金融
業務，因此，其增資也被認為是螞蟻集團整改的重要環節。數據顯示，截至２０２２年９月末，
公司資產總額達１０１９﹒２３億元，負債總額為９３８﹒３１億元；今年前三季度，實現營業
收入３２﹒０８５億元，實現淨利潤１１﹒０５４億元。（ｊｔ）

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