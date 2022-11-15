《經濟通通訊社１５日專訊》瀘州老窖（深：０００５６８）、五糧液

（深：０００８５８）疑與京東（０９６１８）在合作上出現問題，並相繼發出通告。網傳瀘州

老窖電子商務股份有限公司向北京京東世紀信息技術有限公司發送了《暫停合作函》。四川五糧

液新零售管理有限公司銷售運營部則通報稱，京東違反合同約定，扣除３６５萬元（人民幣．下

同）市場支持費用。

１１月１４日，瀘州老窖相關人士證實了網傳文件的真實性。在《暫停合作函》中，瀘州老

窖電商公司表示，京東近期多次低價銷售５２度國窖１５７３系列產品，對市場價格、物流秩序

帶來巨大衝擊，嚴重影響公司品牌價值和產品價格認知，此行為已經嚴重破壞了雙方建立的友好

合作基礎。

上述函件稱，瀘州老窖電商公司決定從１１月１０日起暫停與京東的相關合作，暫停在京東

開展業務投放推廣、產品供應等相關合作，並要求京東自營與瀘州老窖合作的所有庫存退貨至供

應商西藏聚量電子商務有限公司處。

瀘州老窖相關人士透露，京東想更低價購入產品，加入到「雙十一」活動，但價格已經低至

瀘州老窖的價格底線。

據了解，目前５２度５００ｍｌ的國窖１５７３單瓶廠商指導價為１４９９元，批發參考價

在９０５元左右。在京東平台，「瀘州老窖官方京東自營旗艦店」該款酒１１月１４日的預估到

手價為１１３９元╱瓶，１１月１０日，有消費者爆料疊加優惠最低到手價為９０８元╱瓶。



＊五糧液：與京東無價格糾紛，後續雙方仍會合作＊



四川五糧液新零售管理有限公司銷售運營部在１１月１１日通報稱，京東違反合同約定，扣

除３６５萬元市場支持費用。五糧液新零售公司相關負責人表示，通報中指出京東「在２０２２

年下半年違反合同規定」，指的是京東「有些市場運營上面的一些消費者服務政策」違反合同規

定，並非價格糾紛。該負責人說，正常消費服務過程中的一些問題，這個都很正常。

談及瀘州老窖與京東的產品售價糾紛，五糧液新零售公司相關負責人表示，自家品牌還好，

並稱後續還會繼續跟京東合作。

在五糧液（深：０００８５８）２０２２年半年報中，線上銷售模式，主要指通過天貓、京

東等電商平台銷售產品。今年上半年，五糧液通過線上銷售模式取得收入２９﹒８１億元，線下

渠道收入３５５﹒３２億元。在９月的投資者關係活動記錄中，五糧液重申了要拓展創新渠道，

持續加大線上電商、新零售渠道的拓展。（ｊｔ）

