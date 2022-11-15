《經濟通通訊社１５日專訊》官媒《人民日報》昨日（１４日）發表署名「仲音」的評論文

章，全文罕有未提及「動態清零」，引發市場揣測官方動向。不過，內地已連續多日陽性個案破

萬，疫情形勢仍嚴峻。事實上，僅時隔一日，「仲音」今日的文章便重提要堅定不移貫徹「動態

清零」總方針，牢牢守住不出現疫情規模性反彈的底線，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影

響。

文章稱，「動態清零」的精髓，一是快速，二是精準，必須進一步提升疫情防控的科學性、

精準性。要適應病毒快速傳播特點，以快制快，避免戰線擴大、時間延長。要集中力量打好重點

地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延。



＊評二十條措施：走小步不停步＊



對於國務院聯防聯控機制公布了進一步優化疫情防控工作的二十條措施。文章稱，這是基於

對病毒變異和傳播規律的把握和近三年來各地防控經驗的總結，是穩中求進、走小步不停步、符

合中國國情、更加科學精準的舉措，不是放鬆防控，更不是放開、躺平。

全國昨日新增本土新冠陽性再次破萬，其中本土確診１６２１宗，加上１６１５１５宗本土

無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例１７７７２宗，較上日的增１０﹒６％，創４月２４

日以來新高。廣東省以５６３３宗繼續居首，重慶逼近３０００宗；北京社會面病例持續大升。

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