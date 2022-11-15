《經濟通通訊社１５日專訊》今日出爐的內地１０月規模以上工業增加值同比增長５％，略

低於市場預期；社會消費品零售總額同比轉降０﹒５％，為五個月最低，大遜市場預期的增１％

；１－１０月固定資產投資同比增長５﹒８％，亦略遜於預期。

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，疫情防控對中國經濟的不利影響仍持續，同時樓市泡沫在

經濟低迷和貨幣環境收緊下，對經濟的不利影響也逐漸呈現，使得中國經濟偏弱的同時，風險壓

力上升。中國經濟宏觀調控中防風險和穩增長、調結構三者必須並重，而三者間既有一致又有不

少矛盾，如樓市放鬆利於防風險，卻不利於經濟轉型和經濟高質量增長。未來政策仍將在各目標

之間小心均衡，貨幣政策注重流向分布的同時趨向利率下行。

華創證券投資顧問部總經理屈慶亦認為，中國經濟還是弱，一方面出口下滑，另外１０月份

疫情對經濟影響較大，所以經濟層面內在壓力還是不小。貨幣政策依然要保持寬鬆。防疫政策雖

然優化，還是要管控，只是更科學；但是疫情最近又嚴重了，對經濟還是有壓力，包括房地產，

雖然有刺激，但是老百姓的房地產需求沒起來。（ｗｌ）

