《經濟通通訊社１５日專訊》國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，是

新型冠狀病毒疫情爆發以來習近平首次和美國元首進行面對面會談，美國白宮隨後更立即宣布，

國務卿布林肯將訪問中國，外界從各界反應分析中美關係將有所緩和。拜登在會上表示美國的一

個中國政策沒改變，美國反對任何一方單方面地改變現狀，並對中國在新疆、西藏、香港的做法

以及更廣泛的人權問題提出了關切，拜登會後稱他不認為北京有任何「迫切企圖」侵襲台灣。

習拜會後人民幣匯市走強，惟觀望多項重磅數據出爐，加上人行縮量續作ＭＬＦ，滬深股市

今早小幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０７％，報３０８１﹒１４點，深綜指低開

０﹒１２％，旅遊、半導體股造好，地產、醫藥、白酒等權重股走低。

人民銀行表示，為對沖稅期高峰等因素影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行

８５００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，利率持平在２﹒７５％，另外進

行１７２０億元公開市場逆回購操作。今日有１萬億元一年期ＭＬＦ到期及２０億元７天期逆回

購到期，全口徑實現淨投放２００億元。

據內媒《２１世紀經濟報道》報道，在金融支援房地產市場平穩健康發展工作相關通知下發

後，多家銀行昨日（１４日）舉行內部會議，討論進一步加大房地產信貸投放力度。不過《證券

時報》在頭版發布評論文章稱，建議提高商品房預售資金監管，包括制定全國統一政策，以及要

設置嚴厲的事後懲罰機制。（ｅｙ）

