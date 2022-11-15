《經濟通通訊社１５日專訊》國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，國

務委員兼外長王毅稱這次會晤達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向、探

討合作的預期目的。美國白宮隨後宣布國務卿布林肯將訪問中國，跟進會晤後續工作。中方對此

表示歡迎。兩國財金、經貿團隊也將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係等問題進行溝通與協調。

外界從各界反應分析中美關係將有所緩和。

習拜會後人民幣匯市即走強，至於股市方面，盡管１０月工業、消費、投資三駕馬車表現均

不如人意，以及人行縮量續作ＭＬＦ，但在中美管理分歧的憧憬下，滬深股市今早先小幅低開盤

中拉漲，滬綜指半日漲１﹒２７％，報３１２２﹒５８點突破三千一，盤中最高位創一個半月以

來新高，深成指升１﹒５６％，創業板指更飆１﹒６４％。

人民銀行今日進行８５００億元（人民幣．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）操作、１７２０

億元逆回購操作，今日有１萬億元ＭＬＦ及２０億元逆回購到期，全口徑實現淨投放２００億元

。兩市半日成交６３８７億元，較上日（１４日）同時段成交減少６﹒３％。

國家統計局公布，內地１０月工業增加值增５％，略低預期增５﹒２％；內地１０月社會消

費品零售總額４０２７１億元，同比跌０﹒５％，為今年５月以來再次轉跌，大遜預期的增１％

，環比下降０﹒６８％；首１０月全國固定資產投資４７１４５９億元，同比增５﹒８％略低預

期，比１－９月份回落０﹒１個百分點，期內全國房地產開發投資１１３９４５億元，同比下降

８﹒８％，降幅較１－９月再擴大０﹒８個百分點。



＊第二支箭加碼，新城控股飆８％＊



支持房地產行業「第二支箭」火力加碼，人民銀行推出「救地產１６條」促房地產融資保持

平穩有序，據報多家銀行昨日舉行內部會議，討論進一步加大房地產信貸投放力度，包括積極提

供信貸支持、鼓勵員工放貸、加大房地產企業併購的貸款或發債融資支援等。

此外，銀保監、住建部、人民銀行聯合發出通知，允許商業銀行在充分評估房地產企業信用

風險、財務狀況、聲譽風險等的基礎上進行自主決策，與優質房地產企業開展保函置換預售監管

資金業務。

房地產行業政策利好頻出，民營房企股價走高，新城控股（滬：６０１１５５）漲８﹒４％

，信達地產（滬：６００６５７）升３﹒５％，濱江集團（深：００２２４４）升１﹒８％，招

商蛇口（深：００１９７９）升１％。



＊盼封鎖減速，半導體板塊急漲＊



習拜會後，拜登稱相信中美沒有必要發生新的冷戰，兩國可以管控雙方分歧，防止競爭演變

成接近衝突。中美關係盼吹暖風，受美國全方位封鎖的半導體板塊股價急漲，創耀科技

（滬：６８８２５９）飆兩成漲停，中穎電子（深：３００３２７）、芯朋微

（滬：６８８５０８）漲１５﹒１％，艾為電子（滬：６８８７９８）升１２﹒９％，聯動科技

（深：３０１３６９）升１２﹒７％，芯海科技（滬：６８８５９５）升１２﹒６％，聖邦股份

（深：３００６６１）走高１１﹒８％。

另外，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡第三季買進超過４１億美元的台積電ＡＤＲ，刺激台積

電在台股價急漲。（ｅｙ）

