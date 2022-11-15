《經濟通通訊社１５日專訊》內地１０月經濟恢復受國內外因素衝擊放緩，三架馬車齊失速

，今日出爐的１０月規模以上工業增加值同比增長５％，略低於市場預期；社會消費品零售總額

同比轉降０﹒５％，為五個月最低，大遜市場預期的增１％；１－１０月固定資產投資同比增長

５﹒８％，亦略遜預期。

不過，習拜會疊加防疫措施減碼，續有資金循陸股通流入，半導體、券商板塊領漲，帶領滬

綜指收復三千一，返回９月底位置。滬綜指全日升１﹒６４％，報３１３４﹒０８點，深成指漲

２﹒１４％，創業板指更漲２﹒３８％。兩市全日成交１０５８７億元（人民幣．下同），按日

少０﹒８％，但已經是連續第三個交易日突破１萬億元，陸股通全日淨流入超過８１億元。

國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，國務委員兼外長王毅稱這次會晤

達到了深入溝通、明確意圖、劃清紅線、防止衝突、指明方向、探討合作的預期目的。美國白宮

隨後宣布國務卿布林肯將訪問中國，跟進會晤後續工作。中方對此表示歡迎。兩國財金、經貿團

隊也將圍繞宏觀經濟政策、中美經貿關係等問題進行溝通與協調。外界從各界反應分析中美關係

將有所緩和。



＊半導體拉升，多種因素影響＊



拜登稱相信中美沒有必要發生新的冷戰，兩國可以管控雙方分歧，防止競爭演變成接近衝突

。中美關係盼吹暖風，受美國全方位封鎖的半導體板塊股價急漲，創耀科技

（滬：６８８２５９）、聚辰股份（滬：６８８１２３）飆兩成漲停，晶晨股份

（滬：６８８０９９）升１９﹒４％，恒玄科技（滬：６８８６０８）升１６﹒９％，中穎電子

（深：３００３２７）漲１４﹒７％，聖邦股份（深：３００６６１）升１４﹒５％，峰?科技

（滬：６８８２７９）升１４﹒１％。

不過據外電報道，美國商務部官員將於下周一（２１日）宣布，如果美國未能於１２月６日

前，完成對內地存儲晶片製造商長江存儲（ＹＭＴＣ）及１０多家中國企業的終端用途實地檢查

，便可能將有關企業列入實體清單。

另外，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡第三季買進超過４１億美元的台積電ＡＤＲ，刺激台積

電在台股價急漲。

外資連日回流振奮券商股，光大證券（滬：６０１７８８）、財達證券

（滬：６００９０６）、湘財股份（滬：６０００９５）漲停，廣發証券（深：０００７７６）

升５﹒３％，長城證券（深：００２９３９）升４﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）升

４％，中信証券（滬：６０００３０）升３﹒１％，中國銀河（滬：６０１８８１）揚３％。



＊螞蟻消金整改新一步，合作方表現各異＊



阿里巴巴（０９９８８）關聯公司螞蟻集團旗下螞蟻消金整改又有新進展，除獲現有股東增

資，又引入新股東，各方合共注資１０５億元，惟螞蟻消金本輪增資金額較去年１２月末提出的

２２０億元大減一半。現有股東魚躍醫療（深：００２２２３）發布公告顯示，螞蟻消金的增資

方案已經確定，包括螞蟻集團、杭州金投數字科技、舜宇光學（０２３８２）、傳化智聯

（深：００２０１０）、魚躍醫療、博冠科技、重慶農信投資在內的多家公司參與本輪增資的股

權認購。魚躍醫療全日升５﹒４％，傳化智聯則跌３﹒５％。

全國新增近１﹒８萬宗本土新冠病例，連續五天破萬，不過在優化防控「２０條」推出後，

多地繼續調整防疫政策。廣東省即時優化調整密切接觸者、入境人員、高風險崗位人員四類人員

健康管理措施。山東公布對進省人員實行「落地檢」和「５天３檢」，取消持有４８小時內核酸

檢測陰性證明的要求；河南洛陽調整政策，進入其他公共場所和乘坐公共交通工具不再查驗４８

小時核酸檢測陰性證明。

優化防控「２０條」推出後，周五至周日（１１至１３日）期間，有旅遊平台的內地入境航

班機票搜索量按周共增長９２％，南方航空（滬：６０００２９）升１﹒２％，中國東航

（滬：６００１１５）揚０﹒４％，中國國航（滬：６０１１１１）升０﹒３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８６５﹒９７ ＋１﹒９０

上證綜合指數 ３１３４﹒０８ ＋１﹒６４ ４４６４﹒６０

深證綜合指數 ２０５４﹒０９ ＋２﹒０５ ６１２１﹒５２

上證Ｂ股指數 ２９２﹒６４ ＋１﹒３５ １﹒９４

深證Ｂ股指數 １１３８﹒０６ ＋１﹒１４ ０﹒７６

上證１８０指數 ８２０７﹒５１ ＋１﹒７７

上證３８０指數 ５８７１﹒４６ ＋１﹒９１

深證成份指數 １１３５１﹒３３ ＋２﹒１４

中小創新指數 ２４２１﹒５５ ＋２﹒２０

深圳創業板指數 ２４３１﹒７３ ＋２﹒３８

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