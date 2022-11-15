《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數半日升１﹒４６％，報８１８２﹒４８點，上

證３８０指數半日升１﹒４４％，報５８４４﹒８點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９３﹒２２億元，用２６﹒７８

億元或５﹒２％。

國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，是新型冠狀病毒疫情爆發以來習

近平首次和美國元首進行面對面會談。中美關係盼吹暖風，半導體板塊急漲，創耀科技

（滬：６８８２５９）飆兩成漲停，芯朋微（滬：６８８５０８）抽升１５﹒１％，路維光電

（滬：６８８４０１）升９﹒９％。

國家能源局發布１－１０月全社會用電量等數據。單計１０月份，全社會用電量６８３４億

千瓦時，同比增長２﹒２％，增速較９月擴大１﹒３個百分點。電力股今普遍造好，深南電Ａ

（深：００００３７）飆７﹒７％，兆新股份（深：００２２５６）揚６﹒３％，龍源技術

（深：３００１０５）揚７﹒７％，佳電股份（深：０００９２２）升２﹒６％。

有傳多家銀行昨日（１４日）舉行內部會議，討論進一步加大房地產信貸投放力度，包括針

對銀行內部「白名單」房企，根據住宅類項目資金運轉狀況與銷售前景積極提供信貸支持等。房

地產行業政策利好頻出，新城控股（滬：６０１１５５）漲８﹒４％，信達地產

（滬：６００６５７）升３﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

