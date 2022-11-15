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AH股新聞

15/11/2022 15:15

《滬股通》上證１８０收升１﹒７７％，上證３８０升１﹒９１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上證１８０指數今日收升１﹒７７％，報８２０７﹒５１點，
上證３８０指數收升１﹒９１％，報５８７１﹒４６點。
　　內地繼續加大信貸支持力度，人民銀行等六部門發布通知明確，對於２０２２年第四季度到
期的小微企業貸款，還本付息日期原則上最長可延至２０２３年６月３０日。銀行股集體上揚，
招商銀行（滬：６０００３６）揚０﹒４％，興業銀行（滬：６０１１６６）升０﹒２％，浦發
銀行（滬：６０００００）升０﹒４％。
　　國家主席習近平和美國總統拜登在印尼峇里舉行雙邊會談，是新型冠狀病毒疫情爆發以來習
近平首次和美國元首進行面對面會談。中美關係盼吹暖風，半導體板塊急漲，創耀科技
（滬：６８８２５９）飆兩成漲停，芯朋微（滬：６８８５０８）抽升近１３％，路維光電
（滬：６８８４０１）升１３﹒６％。
　　國家能源局發布１－１０月全社會用電量等數據。單計１０月份，全社會用電量６８３４億
千瓦時，同比增長２﹒２％，增速較９月擴大１﹒３個百分點。電力股普遍造好，深南電Ａ
（深：００００３７）飆６﹒４％，兆新股份（深：００２２５６）揚５﹒８％，龍源技術
（深：３００１０５）揚１４﹒４％，佳電股份（深：０００９２２）升１﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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