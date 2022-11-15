《經濟通通訊社１５日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４７８﹒６７億元，用４１﹒３３億元或７﹒９％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入８１﹒５４億元，錄得連續三日淨流入，

三個交易日外資累計加倉超３９０億元。（ｄｗ）

