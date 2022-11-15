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AH股新聞

15/11/2022 11:40

《深股通》深成指半日升１﹒５６％，中小創新指升１﹒５％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深證成指半日升１﹒５６％，報１１２８７﹒１３點，深證中
小創新指數半日升１﹒５％，報２４０４﹒８６點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８７﹒０８億元，用３２﹒９２
億元或６﹒３％。
　　內地公布「５＋３」新檢疫安排後，周五至周日期間（１１月１１至１３日），旅遊平台
Ｃｔｒｉｐ的內地入境航班機票搜索量，按周共增長９２％。旅遊股大升，眾信旅遊
（深：００２７０７）走高近４％，嶺南控股（深：０００５２４）升４﹒２％，西域旅遊
（深：３００８５９）漲２﹒５％，宋城演藝（深：３００１４４）升１﹒９％。
　　醫藥股繼續表現活躍，特一藥業（深：００２７２８）、黃山膠囊（深：００２８１７）漲
停，據報石家莊市部分藥店所售的連花清瘟膠囊出現斷貨，或以嶺藥業（深：００２６０３）「
雙１１」活動有關，以岭藥業漲停。葵花藥業（深：００２７３７）升９﹒３％，亨迪藥業
（深：３０１２１１）抽升１２﹒４％。
　　豬價由過度上漲，一級預警區間回落至二級，豬肉價格回落，豬肉股跟著回吐，立華股份
（深：３００７６１）跌３﹒９％，得利斯（深：００２３３０）跌２﹒１％，湘佳股份
（深：００２９８２）跌２﹒４％，華統股份（深：００２８４０）跌０﹒３％，溫氏股份
（深：３００４９８）跌０﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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