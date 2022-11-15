《經濟通通訊社１５日專訊》深證成指半日升１﹒５６％，報１１２８７﹒１３點，深證中

小創新指數半日升１﹒５％，報２４０４﹒８６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８７﹒０８億元，用３２﹒９２

億元或６﹒３％。

內地公布「５＋３」新檢疫安排後，周五至周日期間（１１月１１至１３日），旅遊平台

Ｃｔｒｉｐ的內地入境航班機票搜索量，按周共增長９２％。旅遊股大升，眾信旅遊

（深：００２７０７）走高近４％，嶺南控股（深：０００５２４）升４﹒２％，西域旅遊

（深：３００８５９）漲２﹒５％，宋城演藝（深：３００１４４）升１﹒９％。

醫藥股繼續表現活躍，特一藥業（深：００２７２８）、黃山膠囊（深：００２８１７）漲

停，據報石家莊市部分藥店所售的連花清瘟膠囊出現斷貨，或以嶺藥業（深：００２６０３）「

雙１１」活動有關，以岭藥業漲停。葵花藥業（深：００２７３７）升９﹒３％，亨迪藥業

（深：３０１２１１）抽升１２﹒４％。

豬價由過度上漲，一級預警區間回落至二級，豬肉價格回落，豬肉股跟著回吐，立華股份

（深：３００７６１）跌３﹒９％，得利斯（深：００２３３０）跌２﹒１％，湘佳股份

（深：００２９８２）跌２﹒４％，華統股份（深：００２８４０）跌０﹒３％，溫氏股份

（深：３００４９８）跌０﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

