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AH股新聞

15/11/2022 15:15

《深股通》深成指收升２﹒１４％，中小創新指升２﹒２％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深證成指今日收升２﹒１４％，報１１３５１﹒３３點，深證
中小創新指數收升２﹒２％，報２４２１﹒５５點。
　　外資連續三日大幅流入，今日再通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入逾８１億元。外資
昨日（１４日）流入規模創年內新高。白酒股造好，五糧液（深：０００８５８）升２﹒６％，
瀘州老窖（深：０００５６８）彈１﹒６％，洋河股份（深：００２３０４）升２﹒３％，古井
貢酒（深：０００５９６）升２﹒９％。
　　內地公布「５＋３」新檢疫安排後，周五至周日期間（１１月１１至１３日），旅遊平台
Ｃｔｒｉｐ的內地入境航班機票搜索量，按周共增長９２％。旅遊股大升，眾信旅遊
（深：００２７０７）走高５﹒５％，嶺南控股（深：０００５２４）升３﹒９％，西域旅遊
（深：３００８５９）漲２﹒４％，宋城演藝（深：３００１４４）升２﹒３％。
　　醫藥股繼續表現活躍，亨迪藥業（深：３０１２１１）飆兩成漲停，特一藥業
（深：００２７２８）、黃山膠囊（深：００２８１７）、葵花藥業（深：００２７３７）升一
成漲停，據報石家莊市部分藥店所售的連花清瘟膠囊出現斷貨，或以嶺藥業
（深：００２６０３）「雙１１」活動有關，以岭藥業漲停。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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