《經濟通通訊社１５日專訊》深證成指今日收升２﹒１４％，報１１３５１﹒３３點，深證

中小創新指數收升２﹒２％，報２４２１﹒５５點。

外資連續三日大幅流入，今日再通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入逾８１億元。外資

昨日（１４日）流入規模創年內新高。白酒股造好，五糧液（深：０００８５８）升２﹒６％，

瀘州老窖（深：０００５６８）彈１﹒６％，洋河股份（深：００２３０４）升２﹒３％，古井

貢酒（深：０００５９６）升２﹒９％。

內地公布「５＋３」新檢疫安排後，周五至周日期間（１１月１１至１３日），旅遊平台

Ｃｔｒｉｐ的內地入境航班機票搜索量，按周共增長９２％。旅遊股大升，眾信旅遊

（深：００２７０７）走高５﹒５％，嶺南控股（深：０００５２４）升３﹒９％，西域旅遊

（深：３００８５９）漲２﹒４％，宋城演藝（深：３００１４４）升２﹒３％。

醫藥股繼續表現活躍，亨迪藥業（深：３０１２１１）飆兩成漲停，特一藥業

（深：００２７２８）、黃山膠囊（深：００２８１７）、葵花藥業（深：００２７３７）升一

成漲停，據報石家莊市部分藥店所售的連花清瘟膠囊出現斷貨，或以嶺藥業

（深：００２６０３）「雙１１」活動有關，以岭藥業漲停。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

