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AH股新聞

15/11/2022 15:15

《深股通》深股通額度全日用６０億元，外資連續三日?流入

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４６０﹒２７億元，用５９﹒７３億元或１１﹒５％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入８１﹒５４億元，錄得連續三日淨流入，
三個交易日外資累計加倉超３９０億元。（ｄｗ）

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