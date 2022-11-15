《經濟通通訊社１５日專訊》阿里巴巴（０９９８８）關聯公司螞蟻集團旗下螞蟻消金整改

又有新進展，除獲現有股東增資，又引入新股東，各方合共注資１０５億元（人民幣．下同）。

惟螞蟻消金本輪增資金額較去年１２月末提出的２２０億元大減一半。

現有股東魚躍醫療（深：００２２２３）發布公告顯示，螞蟻消金的增資方案已經確定，包

括螞蟻集團、杭州金投數字科技、舜宇光學（０２３８２）、傳化智聯（深：００２０１０）、

魚躍醫療、博冠科技、重慶農信投資在內的多家公司參與本輪增資的股權認購。

魚躍醫療目前急跌３﹒８％，報３７﹒１８元；傳化智聯亦挫４﹒８％，報５﹒７６元。



＊新增資方案金額大減一半，中國信達退出＊



公告顯示，螞蟻消金本輪總增資金額為１０５億元，增資完成後，註冊資本將為１８５億元

。不過，此次增資情況和之前公布的有所不同。去年１２月末，有多家上市公司公布了重慶螞蟻

消金的增資方案，當時參與增資的主體包括螞蟻集團、魚躍醫療、中國信達（０１３５９）、舜

宇光學、博冠科技以及重慶渝富資本，合計出資規模達２２０億元，換言之，新增資方案金額大

減５２％。

今年１月份，情況生變。部分公司收到螞蟻消金的通知，稱增資方案尚需進一步調整，因而

公司、螞蟻消金及其他各方協商一致，暫緩增資相關事項，待標的更新增資方案後，重新評估相

關投資事宜。時隔１０個月後，增資終於迎來重大進展。和此前相比，認購主體有所變化，中國

信達以及重慶渝富資本不在其中，新增了杭州金投數字科技、傳化智聯和重慶農信投資。

完成增資交易後，螞蟻消費金融將有１２名股東。５名新股東包括杭州國資杭金數科、舜宇

光學、傳化智聯、博冠科技、重慶重慶農信集團，持股比例合共２５﹒５５％。

螞蟻消金前五大股東分別為螞蟻集團、杭州金投數字科技、南洋銀行、舜宇光學和傳化智聯

，持股比例分比為５０％、１０％、６﹒４９％、６％和５﹒０１％；另外還有７位股東，分別

為魚躍醫療、國泰世華銀行（中國）、寧德時代、博冠科技、千方科技、中國華融和重慶農信投

資。（ｊｔ）

