《經濟通通訊社１５日專訊》內地公布「５＋３」新檢疫安排後，周五至周日期間（１１月

１１至１３日），旅遊平台Ｃｔｒｉｐ的內地入境航班機票搜索量，按周共增長９２％，香港增

６９％。

搜索量數據方面，內地入境航班機票搜索量按周增長９２％，前５個搜索入境中國的目的地

及相應增長分別是：香港（６９％）、美國（１３６％）、日本（１０２％）、澳洲（１１６％

）、新加坡（９１％）。

內地出境航班機票搜索量亦增長４６％，前５個中國搜索出境的目的地及相應增長分別是：

美國（５７％）、日本（６３％）、澳門（３２％）、泰國（６５％）、澳洲（４７％）。

訂單數據方面，內地入境機票訂單量同比增長２７％，前５的入境目的地及相應同比增長分

別是：香港（３７％）、南韓（２６％）、新加坡（３３％）、日本（３５％）、美國（３５％

）。

滬深旅遊股大升，眾信旅遊（深：００２７０７）走高５﹒４％，嶺南控股

（深：０００５２４）升４﹒８％，西域旅遊（深：３００８５９）漲近４％，宋城演藝

（深：３００１４４）升２﹒７％，雲南旅遊（深：００２０５９）升２﹒７％，麗江股份

（深：００２０３３）升２﹒６％，中青旅（滬：６００１３８）升２﹒６％，桂林旅遊

（深：０００９７８）升２﹒２％，中國中免（滬：６０１８８８）、天目湖

（滬：６０３１３６）、黃山旅遊（滬：６０００５４）等揚近２％。

民航股亦微彈，華夏航空（深：００２９２８）升０﹒７％，南方航空

（滬：６０００２９）升０﹒６％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升０﹒２％，中國國航

（滬：６０１１１１）升０﹒１％，中國東航（滬：６００１１５）無升跌。（ｊｔ）

