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AH股新聞

15/11/2022 10:25

《Ａ股焦點》入境中國航班搜索增９２％機票增２７％，旅遊股大升

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地公布「５＋３」新檢疫安排後，周五至周日期間（１１月
１１至１３日），旅遊平台Ｃｔｒｉｐ的內地入境航班機票搜索量，按周共增長９２％，香港增
６９％。
　　搜索量數據方面，內地入境航班機票搜索量按周增長９２％，前５個搜索入境中國的目的地
及相應增長分別是：香港（６９％）、美國（１３６％）、日本（１０２％）、澳洲（１１６％
）、新加坡（９１％）。
　　內地出境航班機票搜索量亦增長４６％，前５個中國搜索出境的目的地及相應增長分別是：
美國（５７％）、日本（６３％）、澳門（３２％）、泰國（６５％）、澳洲（４７％）。
　　訂單數據方面，內地入境機票訂單量同比增長２７％，前５的入境目的地及相應同比增長分
別是：香港（３７％）、南韓（２６％）、新加坡（３３％）、日本（３５％）、美國（３５％
）。
　　滬深旅遊股大升，眾信旅遊（深：００２７０７）走高５﹒４％，嶺南控股
（深：０００５２４）升４﹒８％，西域旅遊（深：３００８５９）漲近４％，宋城演藝
（深：３００１４４）升２﹒７％，雲南旅遊（深：００２０５９）升２﹒７％，麗江股份
（深：００２０３３）升２﹒６％，中青旅（滬：６００１３８）升２﹒６％，桂林旅遊
（深：０００９７８）升２﹒２％，中國中免（滬：６０１８８８）、天目湖
（滬：６０３１３６）、黃山旅遊（滬：６０００５４）等揚近２％。
　　民航股亦微彈，華夏航空（深：００２９２８）升０﹒７％，南方航空
（滬：６０００２９）升０﹒６％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升０﹒２％，中國國航
（滬：６０１１１１）升０﹒１％，中國東航（滬：６００１１５）無升跌。（ｊｔ）

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