《經濟通通訊社１５日專訊》內地繼續加大信貸支持力度，人民銀行等六部門發布通知明確

，對於２０２２年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影響暫時遇困的小微企業貸款（含個體工商

戶和小微企業主經營性貸款），還本付息日期原則上最長可延至２０２３年６月３０日。延期貸

款正常計息，免收罰息。通知鼓勵銀行業金融機構按市場化原則與企業共同協商延期還本付息。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，這意味著最長延期還本付息期限再延長半年，金融對小

微企業支持政策進一步加碼。著眼於保就業、穩增長，政策面正在加大對小微企業的定向支持力

度，重點是緩解這些市場主體的流動性壓力。

此外，內地救房企撐樓市再出招，銀保監、住建部、人民銀行聯合發出通知，允許商業銀行

按市場化、法治化原則，在充分評估房地產企業信用風險、財務狀況、聲譽風險等的基礎上進行

自主決策，與優質房地產企業開展保函置換預售監管資金業務。不過，監管評級４級及以下、資

產規模低於５０００億元人民幣的商業銀行不得開展此業務。

銀行股今早集體上揚，招商銀行（滬：６０００３６）揚１﹒２％，興業銀行

（滬：６０１１６６）、平安銀行（深：０００００１）、浦發銀行（滬：６０００００）、寧

波銀行（深：００２１４２）、中信銀行（滬：６０１９９８）、工商銀行

（滬：６０１３９８）等升近１％，交通銀行（滬：６０１３２８）、農業銀行

（滬：６０１２８８）等升不足１％。（ｊｔ）



