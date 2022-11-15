《經濟通通訊社１５日專訊》據外電報道，美國商務部官員將於下周一（２１日）宣布，如

果美國未能於１２月６日前，完成對內地存儲晶片製造商長江存儲（ＹＭＴＣ）及十多家中國企

業的終端用途實地檢查，便可能將有關企業列入實體清單。進入實體清單意味著若無得到美國商

務部的許可，美國企業不可以再向這些實體出口技術。

上述企業此前被列入未經核實清單，而根據美國出口管制條例規定，若外國政府阻止美國官

員對這些企業進行現場檢查，當局可以在６０天後啟動將其列入實體清單的程序。



＊標普：美國升級先進半導體對華出口禁令擾亂供應鏈＊



標普發表報告指出，美國升級先進半導體對華出口禁令，禁令內容模稜兩可。在科技產品需

求下行周期，部分科技巨頭的銷售和供應鏈前景將因此面臨不確定性。

新的限制措施將對全球大型科技企業（包括因特爾、英偉達、台積電、三星電子、ＳＫ海力

士等企業）的在華銷售和運營造成衝擊。

新的管制措施將限制對華出口特定類型的先進、高性能計算芯片及半導體製造設備，並以軍

事用途為主要限制方向。新禁令還限制美國個人或企業在沒有許可的情況下支持中國特定地區發

展或生產半導體的活動。（ｅｙ）

