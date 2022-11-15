《經濟通通訊社１５日專訊》內房新城控股（滬：６０１１５５）半日大漲８﹒４％，報

２２﹒４１元（人民幣．下同）。消息面上，有傳言稱公司可能再度進行公開發售中期票據。董

事會確認，新城控股擬就發行中票向中國銀行間市場交易商協會提交申請。董事會將密切監察該

申請的進度，並將根據上市規則於必要時刊發進一步公告。

作為首批創設信用保護合約發債示範房企，早在５月３０日，新城控股已成功發行２０２２

年度第一期中票，發行規模１０億元，這也是銀行間推出的首單房企信用風險緩釋憑證。此後９

月、１０月，新城控股又分兩期成功發行合計２５億元中票，且獲中債信用增進投資股份有限公

司全額擔保。

不過，新城控股母企新城發展（０１０３０）早盤瀉逾半成，董事會稱不知悉股價異動的原

不過，新城控股母企新城發展（０１０３０）早盤瀉逾半成，董事會稱不知悉股價異動的原

因。新城發展周一（１４日）至多暴漲３０﹒４％，最終收升１３﹒４７％。該股上周五（１１

日）亦飆升超五成，月初迄今漲幅高達１７０﹒６％。



＊財務相對穩健，新城控股融資暢通＊



能獲得「中債增」全額擔保，自然離不開新城控股自身的基本面。２０２２年上半年，在房

地產企業普遍虧損的大環境下，新城控股交出了一份不錯的成績單。根據半年報，期內，新城控

股實現營業收入４２８﹒０３億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤３０﹒１億元。

融資方面，除了上述中期票據外，新城控股境外子公司新城環球還於５月３１日發行金額為

１億美元優先綠色票據，由新城控股母公司新城發展提供擔保。總的來說，新城控股是少數幾個

融資渠道較為暢通的民企之一。

負債方面，截至今年６月末，新城控股有息負債為８２２億元，較２０２１年末壓降７７億

元。（ｗｌ）

