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AH股新聞

15/11/2022 13:31

【數據解讀】中海晟融：中國經濟有望本季後半段恢復，但不會Ｖ彈

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地１０月經濟數據表現低迷，中海晟融首席經濟學家張一表
示，兩個因素導致經濟數據低於預期，一是抗疫政策下商務活動的萎縮導致產出低於預期；二是
居民收入預期不穩，預防性儲蓄意願加強，導致消費不振以及購房支出進一步下降。但政策的持
續寬鬆一定程度上支撐了基建的增長。而產業升級和工業品庫存去化加速一定程度上刺激了製造
業投資。政策和周期兩個因素對經濟活動起到了一定的支撐作用。
　　他認為，隨著防疫政策的邊際調整，經濟活動有望在四季度後半段逐步恢復，疊加地產政策
的調整，這都有利於經濟托底。但在出口承壓的情況下，並不認為經濟能實現Ｖ型反轉，整體宏
觀經濟將隨著政策效應的顯現和信心恢復，逐步在一季度之後見到回升態勢。
　　凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）亦指，疫情干擾在未來一年仍將是個反
復出現的問題。中國經濟還將繼續面臨全球需求降溫和房地產市場困境的不利影響。比如，政策
層正在加大對地產板塊的支持力度，但由於市場對房市和整體經濟的信心仍較低，需要採取更多
政策措施，以重振低迷的信貸增長。（ｗｌ）

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