《經濟通通訊社１５日專訊》內地１０月經濟數據表現低迷，尤以消費數據表現最差。仲量

聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟表示，近期全國本土聚集性疫情呈現點多、面廣、

頻發的特點，居民收入增長放緩、消費場景受限、消費心理謹慎、消費能力趨弱、消費預期保守

。但隨著防控措施進一步優化、防控工作更為科學精準，線下消費場景漸次復甦，加上促消費政

策發力，消費有望逐步恢復。

該行指出，社會總需求偏弱、有效需求不足已經成為目前中國宏觀經濟的突出矛盾和主要難

題。在推動四季度各項支持性政策盡快落地、有效實施、接續發力時，應調動企業部門和社會資

本積極性、增強經濟內生增長動能，擴大有效投資和促進消費。

應繼續有針對性地加大長線投入，穩步提升貨幣政策、財政政策和產業政策對實體經濟尤其

是新增長點支持的質量、效率和適配性。

國家統計局公布，１０月規模以上工業增加值同比增長５％，略低於市場預期；社會消費品

零售總額同比轉降０﹒５％，為五個月最低，大遜市場預期的增１％；１－１０月固定資產投資

同比增長５﹒８％，亦略遜於預期。（ｗｌ）

