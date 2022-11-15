《經濟通通訊社１５日專訊》易鑫集團旗下融資租賃公司近日在銀行間市場成功發行「和贏

商業保理（深圳）有限公司２０２２年度第一期易鑫應收帳款定向資產支持票據（債券通）」項

目，總發行規模９億元（人民幣．下同），這是境內首支獲得ＡＡＡ國際評級的資產支持票據

（ＡＢＮ）項目。該項目聯合了盤谷銀行、交行、金杜、上會、穆迪等市場領先機構及國際專業

投資人和Ｐｒｅ機構，引入國際評級，面向全球專業機構定向發售。

本期項目由和贏保理擔任發起機構，中建投信托擔任受托機構，招商證券

（滬：６００９９９）擔任牽頭主承銷商，浦發銀行（滬：６０００００）和民生銀行

（０１９８８）（滬：６０００１６）擔任聯席主承銷商，新分享擔任技術支持及咨詢機構。此

次發行中，優先Ａ１級、優先Ａ２級、優先Ｂ級證券發行利率分別為３﹒３％、３﹒５％和６％

，全部由國際投資者認購。



＊外資認購踴躍，對境內汽車融資租賃產品認可＊



業內人士認為，對於境內發行主體而言，引入國際投資人有助於進一步拓展融資渠道、降低

發行成本。此次發行獲ＡＡＡ評級和投資人的踊躍認購，體現了國際評級機構和國際投資人對境

內汽車融資租賃產品的認可，顯示該類產品交易結構設計已逐步與國際接軌。

資料顯示，項目主要融資人易鑫集團深耕汽車融資租賃行業多年，長期主體信用評級ＡＡ＋

，截至２０２２年６月末，全平台管理資產淨額為６５６﹒２億元。（ｗｌ）

