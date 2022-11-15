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AH股新聞

15/11/2022 16:49

《經濟時評》瑞聯：對押註中國經濟重啟的操作仍然存疑

　　《經濟通通訊社１５日專訊》瑞聯銀行（ＵＢＰ）稱，在推出穩增長和保交樓的措施之後，
中國經濟有望從今年１２月起回升，但對於押注經濟重啟的操作仍然存疑，預期年底召開的中央
經濟工作會議將能夠為當局在明年的政策提供更清晰的啟示。
　　該行亞洲高級經濟學家Ｃａｒｌｏｓ　Ｃａｓａｎｏｖａ在一份評論中指出，在此前加強防
疫封控抑制內部消費及製造業受壓下，最新經濟數據確證中國經濟廣泛放緩，預計中國經濟在今
年第四季的增速可能較慢，並對該行所做全年增長３﹒５％的預測帶來下行壓力。
　　內地１０月經濟數據全面遜預期，其中消費同比增速時隔五個月再度轉負，工業亦放緩；此
外出口不振、地產下行趨勢延續等，均令經濟前景愁雲籠罩。
　
＊料地產救市１６條新政效用多季後才能顯現＊
　
　　中國推房地產救市１６條，投資者應審慎樂觀。Ｃａｓａｎｏｖａ稱，這是自內房在過去一
年持續出現債務違約以來，力度最大的支持行業措施，當中涵蓋六大範疇，由延長房企貸款期限
和調整還款安排，以至支持個人住房貸款的合理需求。他同時指，雖然新措施朝著正確方向邁進
，但基於起始點偏低，而建造業生命周期較長，因此新政策的效用至少需要多季之後，才能在房
地產業的指標表現反映。（ｗｌ）

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