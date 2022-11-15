《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局公布２０２２年１０月份銀行結售匯和銀行代
客涉外收付款數據。外匯局副局長、新聞發言人王春英表示，１０月中國跨境資金流動保持在合
理區間，貨物貿易、外商直接投資等項目繼續發揮穩定資金流入的基礎性作用。
１０月份，經常帳戶相關跨境資金呈現一定規模淨流入，同比增長４３％。其中貨物貿易項
下跨境資金淨流入３２９億美元，同比增長１９％；外商直接投資資本金保持淨流入，外資在境
內債券市場的投資延續恢復態勢，體現了中國涉外經濟發展的韌性，顯示境外投資者在中國長期
投資興業以及配置人民幣資產的意願總體穩定。年末一般為中國出口企業集中收款和外資企業投
資布局密集期，相關跨境資金流入往往增多，對外匯市場支撐作用進一步增強。
外匯局強調，外部環境依然複雜多變，隨著經濟增長、通脹水平等發展演變，主要發達經濟
體貨幣政策及其對全球的外溢影響也會調整變化，近期美元匯率有所回落。中國經濟韌性強、潛
力足、迴旋餘地大，進一步優化疫情防控措施，經濟回穩向好的態勢將繼續鞏固；同時，中國國
際收支結構更加穩健，外匯市場韌性在改革開放中顯著增強，宏觀審慎調節工具不斷完善，抵禦
外部衝擊的基礎和條件更加堅實，中國跨境資金流動和外匯市場有望延續平穩有序的發展格局。
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