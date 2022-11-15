《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，內地１０月社會消費品

零售總額４０２７１億元（人民幣．下同），同比跌０﹒５％，為５月（跌６﹒７％）以來再次

轉跌，大遜預期的增１％，環比下降０﹒６８％。其中，除汽車以外的消費品零售額３６５７５

億元，下降０﹒９％。

１－１０月，社會消費品零售總額３６０５７５億元，同比增長０﹒６％。其中，除汽車以

外的消費品零售額３２３７０２億元，增長０﹒５％。

按經營單位所在地分，１０月份，城鎮消費品零售額３４８９６億元，同比下降０﹒６％；

鄉村消費品零售額５３７４億元，增長０﹒２％。１－１０月份，城鎮消費品零售額

３１２６４９億元，同比增長０﹒５％；鄉村消費品零售額４７９２６億元，增長０﹒８％。

按消費類型分，１０月份，商品零售３６１７１億元，同比增長０﹒５％；餐飲收入

４０９９億元，下降８﹒１％。１－１０月份，商品零售３２５２２７億元，同比增長１﹒２％

；餐飲收入３５３４８億元，下降５％。

按零售業態分，１－１０月份，限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店、專賣店零

售額同比分別增長３﹒７％、４﹒６％、４﹒６％、０﹒７％，百貨店下降６﹒８％。

１－１０月份，全國網上零售額１０９５４２億元，同比增長４﹒９％。其中，實物商品網

上零售額９４５０６億元，增長７﹒２％，佔社會消費品零售總額的比重為２６﹒２％；在實物

商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１６﹒７％、５﹒３％、６﹒５％。

