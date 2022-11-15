《經濟通通訊社１５日專訊》工信部、國家發改委、生態環境部三部門關於印發有色金屬行

業碳達峰實施方案的通知。

通知稱，「十四五」期間，有色金屬產業結構、用能結構明顯優化，低碳工藝研發應用取得

重要進展，重點品種單位產品能耗、碳排放強度進一步降低，再生金屬供應佔比達到２４％以上

。

「十五五」期間，有色金屬行業用能結構大幅改善，電解鋁使用可再生能源比例達到３０％

以上，綠色低碳、循環發展的產業體系基本建立。確保２０３０年前有色金屬行業實現碳達峰。

通知表示，要防範重點品種冶煉產能無序擴張。防範銅、鉛、鋅、氧化鋁等冶煉產能盲目擴

張，加快建立防範產能嚴重過剩的市場化、法治化長效機制。強化工業硅、鎂等行業政策引導，

促進形成更高水平的供需動態平衡。



＊鼓勵消納可再生能源＊



三部門鼓勵消納可再生能源。提高可再生能源使用比例，鼓勵企業在資源環境可承載的前提

下向可再生能源富集地區有序轉移，逐步減少使用火電的電解鋁產能。利用電解鋁、工業硅等有

色金屬生產用電量大、負荷穩定等特點，支持企業參與以消納可再生能源為主的微電網建設，支

持具備條件的園區開展新能源電力專線供電，提高消納能力。

鼓勵和引導有色金屬企業通過綠色電力交易、購買綠色電力證書等方式積極消納可再生能源

，確保可再生能源電力消納責任權重高於本區域最低消納責任權重。力爭２０２５年、２０３０

年電解鋁使用可再生能源比例分別達到２５％、３０％以上。同時發展再生金屬產業。完善再生

有色金屬資源回收和綜合利用體系，引導在廢舊金屬產量大的地區建設資源綜合利用基地，布局

一批區域回收預處理配送中心。



＊提高行業准入門檻＊



另外，要鞏固化解電解鋁過剩產能成果。堅持電解鋁產能總量約束，嚴格執行產能置換辦法

，研究差異化電解鋁產能減量置換政策。修訂完善《產業結構調整指導目錄》，強化碳減排導向

，堅決淘汰落後生產工藝、技術、裝備，依據能效標桿水平，推動電解鋁等行業改造升級。

提高行業准入門檻。新建和改擴建冶煉項目嚴格落實項目備案、環境影響評價、節能審查等

政策規定，符合行業規範條件、能耗限額標准先進值、清潔運輸、污染物區域削減措施等要求，

國家或地方已出台超低排放要求的，應滿足超低排放要求，大氣污染防治重點區域須同時符合重

污染天氣績效分級Ａ級、煤炭減量替代等要求。（ｃａ）

