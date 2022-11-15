《經濟通通訊社１５日專訊》二十國集團（Ｇ２０）峰會早上在印尼峇里開幕，據《央視新

聞》報道，國家主席習近平在第一階段會議上發表講話。

習近平稱，當前危機根源是供應鏈出問題，國際合作受到干擾。解決之道在於各國在聯合國

等多邊國際組織的協調下，加強市場監管合作，共同暢通供應鏈，穩定市場價格。要堅決反對將

糧食、能源問題政治化、工具化、武器化，撤銷單邊制裁措施，取消對相關科技合作限制。

同時要減少化石能源消費、向清潔能源轉型進程要平衡考慮各方面因素，確保轉型過程中不

影響經濟和民生。

習近平表示，中國將堅定不移走和平發展道路，不移深化改革、擴大開放，一個不斷走向現

代化的中國，必將為世界提供更多機遇，為國際合作注入更強動力，為全人類進步作出更大貢獻

。



＊籲發達經濟體減少貨幣政策調整的負面外溢＊



習近平指，新冠肺炎疫情反覆延宕，世界經濟脆弱性更加突出，地緣政治局勢緊張，全球治

理嚴重缺失，糧食和能源等多重危機疊加，人類發展面臨重大挑戰。

他指出，現時經濟全球化遭遇逆風，世界經濟面臨衰退風險，要建設全球經濟復甦夥伴關係

。各方要繼續深化抗疫合作，要遏制全球通脹，化解系統性經濟金融風險，特別是發達經濟體要

減少貨幣政策調整的負面外溢效應，將債務穩定在可持續水平。



＊不應該構築「小院高牆」，搞封閉排他＊



習近平提出，各國要樹立人類命運共同體意識，倡導和平、發展、合作、共贏，讓團結代替

分裂、合作代替對抗、包容代替排他。人類文明已經進入２１世紀，冷戰思維早已過時。各國應

該相互尊重，求同存異，和平共處，推動建設開放型世界經濟。不應該以鄰為壑，構築「小院高

牆」，搞封閉排他的「小圈子」。

他認為，二十國集團成員都是世界和地區大國，應該體現大國擔當，發揮表率作用，為各國

謀發展，為人類謀福祉，為世界謀進步，要堅守團結合作初心，傳承同舟共濟精神，堅持協商一

致原則。（ｃａ）

