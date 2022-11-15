《經濟通通訊社１５日專訊》美國貿易代表戴琪表示，總統拜登與中國國家主席習近平首次

面對面的會面，向全球發出強烈訊息，兩人有能力管控美中關係，並指美中關係不僅關乎兩國及

人民，也牽動整個世界，兩位領導人已指示雙方官員持續溝通，期待在現有基礎上，持續與中國

官員進行開放、坦率的對話。

戴琪在新加坡出席經濟論壇時表示，兩國領導人合影時站在一起相互寒暄，肢體語言非常有

力，也向全球其他地區強有力地表明，兩國領導人可以管控錯綜複雜的關係。戴琪並指，雙方達

成重要共識後，責成兩國的工作團隊，要及時落實兩國元首達成的重要共識，是這次會晤的另一

大重要意義。



＊對華貨品關稅仍存在＊



戴琪表示，由美國等１３個印太地區國家組成的印太經濟架構，預計未來幾星期，會在澳洲

召開首次高級官員會議，希望能在２年內達成協議，涵蓋貿易、供應鏈、基礎建設等。戴琪表示

，印太經濟架構並非自由貿易協定，貿易只佔其中一環，與貿易相關的部分亦包括促進跨境物流

、勞工及數碼經濟等。

在對華貨品的關稅問題上，戴琪表示，關稅仍存在，因為仍有根本性問題未解決，會持續與

中方討論關稅及相關議題，但現時仍有有解決方案。（ｃａ）





