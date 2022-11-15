《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指高開６７３點，報１７９９９點。最高升

６８５點報１８０１１點，最低升１９３點報１７５１８點。恒指收報１７６１９點，升２９４

點或１﹒７％。

北水全日淨流出４０﹒９５億元，增加２７６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控

股（００７００）、香港交易所（００３８８）、龍湖集團（００９６０）；淨賣出最多的依次

是美團（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、李寧（０２３３１）。

主板成交２０４９﹒０８億元增加１２﹒２％。其中港股通成交７１１﹒２億元，佔總成交

３４﹒７％。



＊騰訊第三季純利料按年減４﹒７％＊



騰訊將於本周三（１６日）公布第三季業績。綜合市場預測，第三季非通用會計準則

（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利料介乎２５４﹒５億至３６５﹒４２億元（人民幣．下同），中位數

為３０２﹒５７億元，較去年同期倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６億元

，按年微跌０﹒８％。

騰訊控股升０﹒８５％報２６０﹒６元，北水淨買入２１﹒３億元；香港交易所升

２﹒５３％報２９１﹒８元，北水淨買入６﹒９億元；龍湖集團升１６﹒４８％報２１﹒２元，

北水淨買入３﹒６億元。

美團跌１﹒９４％報１５６﹒５元，北水淨賣出１９﹒４億元；碧桂園服務升２６﹒７１％

報１６﹒７元，北水淨賣出５﹒３億元；李寧升１﹒２３％報５７﹒７元，北水淨賣出３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ２１﹒３５

香港交易所 （００３８８） ６﹒９１

龍湖集團 （００９６０） ３﹒６１

碧桂園 （０２００７） ３﹒２１

港龍中國地產 （０６９６８） ０﹒１７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －１９﹒３７

碧桂園服務 （０６０９８） －５﹒２９

李寧 （０２３３１） －３﹒０２

藥明生物 （０２２６９） －２﹒０５

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒３２

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