  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/11/2022 10:47

《駐京專電》發改委：１０月審批核准固投項目８個總投資９０億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，１０月
份，發改委審批核准固定資產投資項目８個，總投資９０億元人民幣，主要在高技術和水利等領
域。
　　首１０月，發改委共審批核准固定資產投資項目９７個，總投資１４２３３億元人民幣，其
中審批７２個，核准２５個，主要集中在能源、交通、水利等行業。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/11/2022 10:51  《Ａ股焦點》俄烏衝突恐升溫，航天彩虹漲停中船防務Ａ升３％

下一篇新聞︰16/11/2022 10:47  《駐京專電》發改委：１０月全國發電量由降轉增至１﹒３％

其他AH股新聞
More

16/11/2022 10:45  蜆殼與中廣核放棄在法國海岸建設浮式風力發電場計劃

16/11/2022 10:39  《Ａ股焦點》ＡＩＧＣ板塊炒上，百度快手合作ＡＩ數字人直播計劃

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金