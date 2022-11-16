《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，１０月

份，發改委審批核准固定資產投資項目８個，總投資９０億元人民幣，主要在高技術和水利等領

域。

首１０月，發改委共審批核准固定資產投資項目９７個，總投資１４２３３億元人民幣，其

中審批７２個，核准２５個，主要集中在能源、交通、水利等行業。

