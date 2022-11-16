《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，１０月
份，發改委審批核准固定資產投資項目８個，總投資９０億元人民幣，主要在高技術和水利等領
域。
首１０月，發改委共審批核准固定資產投資項目９７個，總投資１４２３３億元人民幣，其
中審批７２個，核准２５個，主要集中在能源、交通、水利等行業。
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16/11/2022 10:47
《駐京專電》發改委：１０月審批核准固投項目８個總投資９０億
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，１０月
份，發改委審批核准固定資產投資項目８個，總投資９０億元人民幣，主要在高技術和水利等領
域。
首１０月，發改委共審批核准固定資產投資項目９７個，總投資１４２３３億元人民幣，其
中審批７２個，核准２５個，主要集中在能源、交通、水利等行業。
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