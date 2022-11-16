《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，當前國

際環境仍然錯綜複雜，疫情防控形勢依然嚴峻，特別是最近一段時間，國內新發疫情不斷出現，

促進四季度經濟持續恢復還需付出艱苦努力。她又指，經濟大省等重點地區經濟正加快回穩發展

，隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快落地見效，以及政策性開發性金融工具、設備更新改造

專項再貸款和財政貼息、擴大製造業中長期貸款投放等一系列舉措將在四季度集中顯效，工業增

長動力、投資信心將繼續增強。

近日，國務院聯防聯控機制發布優化疫情防控２０條措施，指導各地更加科學精准做好疫情

防控工作，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，這有利於進一步暢通經濟循環、促進市場需求恢

復。展望全年，經濟增速有望進一步加快，回穩向好基礎將不斷得到鞏固。



＊緩繳約１１６０多億行政事業性收費等＊



此外，發改委明確對１４項行政事業性收費和各類工程質量保證金實行階段性緩繳，自應繳

之日起緩繳一個季度，預計緩繳規模合計約１１６０多億元（人民幣．下同）。階段性緩繳社會

保險費政策落實，截止９月底，實際辦理緩繳養老、失業、工傷三項社保費共計８３２億元，辦

理緩繳醫保費７０９億元。

