《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，７月底

，國務院部署通過政策性開發性金融工具，加大重大項目融資支持，成立由１９個部門和單位組

成的推進有效投資重要項目協調機制。三個多月來，各方面全力以赴，目前７３９９億元人民幣

的金融工具資金已全部投放完畢，支持的項目大部分已開工建設，正在加快形成實物工作量。

她指出，國家統計局發布的數據顯示，１０月份全國固定資產投資增長５﹒８％，在房地產

投資下降的情況下，基礎設施投資持續發力，１０月份增長８﹒７％，製造業投資穩定增長，

１０月份增長９﹒７％，可以說金融工具對穩投資發揮了積極作用。

金融工具有力補充了重大項目建設資本金，支持了一大批「十四五」規劃內既利當前、又利

長遠的有效投資重要項目。比如，在重大基礎設施領域，新建北京至雄安新區至商丘高速鐵路、

南水北調中線引江補漢工程、廣西平陸運河等交通水利重大基礎設施，這些項目有利於構建綜合

交通運輸體系，保障國家水安全；在能源領域，新建一批風電光伏、抽水蓄能、核電站項目，既

能帶動相關產業發展，也有利於保障能源安全；在民生領域，新建一批城市燃氣管道、排水、供

水、供熱等老化更新改造和城市地下綜合管廊、職業教育等項目，這些項目有利於補齊市政設施

短板，有效改善民生福祉。隨著這批項目加快推進，將對促進今明兩年投資穩定增長、優化供給

結構發揮重要作用。

