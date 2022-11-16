《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今後一

段時間，雖然豬肉市場仍處於消費旺季，但國內能繁母豬、新生仔豬、育肥豬存欄量均已連續多

月回升，市場供應會相應增加。總體判斷，今後一段時間生豬豬肉市場供應有保障，價格有望保

持相對平穩態勢，難以出現大幅上漲的情形。

下一步，將密切關注生豬市場動態，繼續擇機投放中央豬肉儲備，必要時還會進一步加大投

放力度，並指導各地同步投放地方儲備。同時，將會同有關部門持續加強市場監管，維護正常市

場秩序，促進生豬價格盡快回歸至合理區間。

她指出，下半年以來，國內生豬價格總體震盪上行，特別是受部分養殖戶過度壓欄惜售和二

次育肥、節假日市場消費增加等因素影響，１０月上中旬一度上漲較多。發改委會同有關部門累

計投放７批次中央豬肉儲備，其中９月份國家和地方合計投放豬肉儲備２０萬噸左右，單月投放

數量達到歷史最高水平，投放價格明顯低於市場價格，有效保障了市場供應。此外，引導養殖戶

正常出欄，加強市場監管。相關調控措施取得了積極成效，近日生豬價格出現明顯回落。

