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AH股新聞

16/11/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入４３﹒３５億元，買盈富沽美團

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開１７３點，報１８１６９點。最高升７０點報
１８４１４點，最低跌３１１點報１８０３１點。恒指收報１８２５６點，跌８６點或
０﹒４７％。
　　北水全日淨流入４３﹒３５億元，增加１５９９﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是盈富
基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１７３２﹒９５億元減少１５﹒５％。其中港股通成交５７５﹒１億元，佔總成交
３３﹒２％。
　
＊劉熾平已辭任美團非執行董事＊
　
　　美團公布，騰訊控股於公司的持股擬變化，劉熾平已辭任非執行董事，並立即生效。劉熾平
自２０１７年１０月起擔任公司董事會成員。
　　美團在公告又指，知悉騰訊目前通過多家主體間接持有約１７％公司發行在外的股份，宣布
將向其股東分配約９﹒５８億股美團Ｂ類普通股。分配完成後，在此次分配中獲得公司股份的騰
訊股東將成為美團股東。美團和騰訊將維持互惠共贏的商業合作關係，包括延續現有的戰略合作
協議。
　　盈富基金跌０﹒４９％報１８﹒３６元，北水淨買入１８﹒８億元；騰訊控股升２﹒２２％
報２９４﹒４元，北水淨買入１５﹒１億元；恒生中國企業跌０﹒４４％報６２﹒９８元，北水
淨買入８﹒５億元。
　　美團跌２﹒４６％報１６２﹒３元，北水淨賣出１１﹒９億元；碧桂園服務跌１２﹒９７％
報１７﹒１８元，北水淨賣出３﹒４億元；快手升１﹒１５％報５２﹒８元，北水淨賣出２億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　１８﹒８２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１５﹒０９
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　８﹒４７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒５３
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　　１﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　－１１﹒９０
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－３﹒４１
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－２﹒０２
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒２８
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－０﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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