《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開１７３點，報１８１６９點。最高升７０點報
１８４１４點，最低跌３１１點報１８０３１點。恒指收報１８２５６點，跌８６點或
０﹒４７％。
北水全日淨流入４３﹒３５億元，增加１５９９﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是盈富
基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、恒生中國企業（０２８２８）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、快手（０１０２４）。
主板成交１７３２﹒９５億元減少１５﹒５％。其中港股通成交５７５﹒１億元，佔總成交
３３﹒２％。
＊劉熾平已辭任美團非執行董事＊
美團公布，騰訊控股於公司的持股擬變化，劉熾平已辭任非執行董事，並立即生效。劉熾平
自２０１７年１０月起擔任公司董事會成員。
美團在公告又指，知悉騰訊目前通過多家主體間接持有約１７％公司發行在外的股份，宣布
將向其股東分配約９﹒５８億股美團Ｂ類普通股。分配完成後，在此次分配中獲得公司股份的騰
訊股東將成為美團股東。美團和騰訊將維持互惠共贏的商業合作關係，包括延續現有的戰略合作
協議。
盈富基金跌０﹒４９％報１８﹒３６元，北水淨買入１８﹒８億元；騰訊控股升２﹒２２％
報２９４﹒４元，北水淨買入１５﹒１億元；恒生中國企業跌０﹒４４％報６２﹒９８元，北水
淨買入８﹒５億元。
美團跌２﹒４６％報１６２﹒３元，北水淨賣出１１﹒９億元；碧桂園服務跌１２﹒９７％
報１７﹒１８元，北水淨賣出３﹒４億元；快手升１﹒１５％報５２﹒８元，北水淨賣出２億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） １８﹒８２
騰訊控股 （００７００） １５﹒０９
恒生中國企業 （０２８２８） ８﹒４７
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒５３
碧桂園 （０２００７） １﹒７４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －１１﹒９０
碧桂園服務 （０６０９８） －３﹒４１
快手 （０１０２４） －２﹒０２
藥明生物 （０２２６９） －１﹒２８
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒３５
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