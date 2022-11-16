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AH股新聞

16/11/2022 17:34

《國企紅籌》中國神華（０１０８８）１０月煤炭銷售量升２﹒４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）公布，１０月
商品煤產量２５２０萬噸，按年減少４﹒９％；煤炭銷售量３４６０萬噸，按年升２﹒４％。
　　今年首１０個月，商品煤產量２﹒６億噸，按年增長３﹒９％；煤炭銷售量３﹒４４億噸，
按年跌１３﹒１％。期內，煤炭銷售量同比下降的主要原因是外購煤銷售量下降。（ｒｈ）

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